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EĞİTİM

2020 KPSS ne zaman saat kaçta yapılacak?

Devlet memuru olmak isteyen on binlerce adayın beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. Başvuruları 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri aralığında alınan KPSS, ilk olarak Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile başlayacak. Peki KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2020 KPSS ile ilgili bütün detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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KPSS Lisans (Genel Yetenek-Kültür-Eğitim Bilimleri) sınavlarına girecek adaylar için heyecan dorukta. Devlet memuru olmak isteyen milyonlarca adayın, KPSS sınavlarının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı sorusunu aratmaya başladı. Başvuruları 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri aralığında alınan KPSS lisans, ilk olarak genel yetenek genel kültür oturumu ile başlayacak. Tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

Kovidli adaylara özel araç: Pazar günü gerçekleşecek KPSS sınavı için tedbirler arttırılıyor
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Kovidli adaylara özel araç: Pazar günü gerçekleşecek KPSS sınavı için tedbirler arttırılıyor

KPSS oturumları saat kaçta yapılacak?

6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

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ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS ve diğer sınavlarımızda koronavirüs önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz

KPSS oturumları ve tarihleri ne zaman?

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020 Cumartesi, saat: 10.15

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020 Cumartesi, saat: 14.45

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020 Pazar, saat: 10.15

- ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020 Pazar, saat: 10.15 / - ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

ÖSYM'den KPSS alan bilgisi sınavı için önemli duyuru: 2020 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
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ÖSYM'den KPSS alan bilgisi sınavı için önemli duyuru: 2020 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS nedir? KPSS kadroları nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak: KPSS'den en az 70 puan şartı bulunuyor
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Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak: KPSS'den en az 70 puan şartı bulunuyor

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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