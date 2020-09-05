2020 KPSS ne zaman saat kaçta yapılacak?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Kültür-Eğitim Bilimleri) sınavlarına girecek adaylar için heyecan dorukta. Devlet memuru olmak isteyen milyonlarca adayın, KPSS sınavlarının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı sorusunu aratmaya başladı. Başvuruları 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri aralığında alınan KPSS lisans, ilk olarak genel yetenek genel kültür oturumu ile başlayacak. Tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

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KPSS oturumları saat kaçta yapılacak?

6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

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KPSS oturumları ve tarihleri ne zaman?

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020 Cumartesi, saat: 10.15

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020 Cumartesi, saat: 14.45

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020 Pazar, saat: 10.15

- ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020 Pazar, saat: 10.15 / - ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

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KPSS nedir? KPSS kadroları nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

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A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

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B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.