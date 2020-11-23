​​2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlaı öğrenme ekranı

2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı

2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı'na giren adayların merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandığını duyurdu. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.