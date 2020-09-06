2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı saat 10.15'te başladı. Saat 14:45’te başlayacak olan Eğitim Bilimleri Sınavı için adaylara verilen süre ise 100 dakika oldu.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Soruları ve cevap anahtarı ile Eğitim Bilimleri soruları ve cevap anahtarının bugün 17:00’den sonra ya da yarın sabah saatlerinde yayınlanması bekleniyor.

GENEL KÜLTÜR – GENEL YETENEK VE EĞİTİM BİLİMLARI SORULARI VE CEVAPLARI NEREDE OLACAK?

Sorular ve cevapların diğer sınavlarda olduğu gibi bir kısmının herkese açık olarak tamamınınsa sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlanması bekleniyor.

Sorular ve cevap anahtarı yayınlandığında ÖSYM’nin resmi internet adresinden ilgili duyuru yapılacak. Sınava katılan adaylar AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sorular ve cevaplara ulaşabilecekler.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlanacak ancak ÖSYM takviminde sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri henüz açıklanmadı.