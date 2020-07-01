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Gündem Bakan Selçuk açıkladı KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek
EĞİTİM

2020 KPSS tercih tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk KPSS tercih takvimini açıkladı

Bakan Selçuk açıkladı: KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, KPSS tercih takvimini açıkladı. Selçuk, "KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinin ilkinin 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisinin 30 Aralık-7 Ocak tarihlerinde yapılabileceğini bildirdi.

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Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, KPSS merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini belirterek, tercih takvimiyle ilgili şu bilgileri verdi:

  • "KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme talepleri tamamlandı. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için kurumlar talepleri 1 Eylül'den başlayıp 13 Kasım'a kadar bildirebilecek. Adaylar ise tercih işlemlerini 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek."

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