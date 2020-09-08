Yaklaşık 300 bin öğrenciyi ilgilendiriyor: İşte DGS sonuç sorgulama ekranı

Sınav takvimine göre 9 Eylül’de açıklanması beklenen DGS sonuçları, 7 Eylül’de erişime açıldı. Öğrenciler merakla 'DGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?' ,'DGS tercihleri nasıl yapılacak?' soruların yanıtını arıyor. Yaklaşık 300 bine yakın adayın katılım sağladığı DGS'nin sonuçlarına ve konu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA

Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2020-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

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