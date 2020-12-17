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Gündem 2021 öğretmen ataması olacak mı? Bakan Selçuktan açıklama
EĞİTİM

2021 öğretmen ataması olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

Milyonlarca atama bekleyen öğretmenler ''Öğretmen ataması olacak mı?'' sorusunun cevabını büyük bir merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2021 öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki öğretmen ataması olacak mı? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Öğretmen ataması 2021 gelişmeleri milyonlarca öğretmen tarafından sıkça araştırılıyor. Yeni yılın da yaklaşması ile birlikte "2021'de sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı?" soruları da artıyor. Konuyla ilgili müjdeli haber Bakan Selçuk'tan geldi. İşte Öğretmen ataması 2021 ile ilgili detaylar...

Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

Taşımalı eğitime ilişkin soru üzerine Selçuk, bu yıl taşımalı eğitim bütçesinde tasarrufun söz konusu olacağını belirtti.
  • Bakan Selçuk, şöyle devam etti:
  • "Bu yıl kitap onaylarının yapılacağı ayla ilgili mevzuattaki değişiklik ve diğer tedbirlerle beraber 434 milyon TL ders kitaplarında tasarruf sağlanmıştır. Her okul kendi yakacaklarını, ihale açarak alırken bu yıl Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma yaptık ve kömürleri belirli bir kalorinin üzerinde olması şartıyla merkezi olarak aldık ve okullara ulaştırdık. Dolayısıyla hiçbir okul ihaleyle uğraşmadı, hiçbir okulda ihalelerle ilgili sıkıntılar vesaire konuşulmadı. Bunu Türkiye olarak merkezi düzenledik ve sadece kömürden 155 milyon TL civarında bir tasarruf sağlandı."

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