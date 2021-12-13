KPSS 2022 Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu!

ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. KPSS 2022 yılı sınav, başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. ''2022 KPSS ne zaman, önlisans ve lisans başvuru tarihleri belli oldu mu?'' soruları da yanıt bulmuş oldu. Peki, 2022 KPSS ne zaman?
2022 KPSS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
KPSS sınav başvuruları 24 Mayıs- 6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
KPSS 2022 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?KPSS 2022 geç başvuruları 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
KPSS 2022 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan KPSS 2022 oturum tarihleri şöyle:
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 31.07.2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün : 06.08.2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün : 07.08.2022
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 14.08.2022
KPSS 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2022 sınav sonuçları 2 Eylül 2022tarihinde açıklanacak.