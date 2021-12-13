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EĞİTİM

KPSS 2022 Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu!

Kamu Personeli ve Seçme Sınavı'nın 2022 yılında hangi tarihte gerçekleştirileceği belli oldu. ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2022 KPSS sınav tarihi sınava katılacak adyalar tarafından bir süredir merak ediliyordu. Bu kapsamda "KPSS 2022 ne zaman? KPSS 2022 başvuru tarihleri ne zaman? KPSS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi çok merak edilen sorular yanıt buldu. ÖSYM tarafından 2022 sınav takviminin açıklanması ile KPSS ortaöğretim, KPSS lisans ve KPSS önlisans sınav tarihleri netleşti. Peki, 2022 KPSS sınavları ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 KPSS sınavı ne zaman? KPSS sınav, başvuru ve sonuç açıklanma tarihi belli oldu!
2022 kpss

ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. KPSS 2022 yılı sınav, başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. ''2022 KPSS ne zaman, önlisans ve lisans başvuru tarihleri belli oldu mu?'' soruları da yanıt bulmuş oldu. Peki, 2022 KPSS ne zaman?

2022 KPSS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KPSS sınav başvuruları 24 Mayıs- 6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS 2022 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

KPSS 2022 geç başvuruları 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS 2022 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS 2022 oturum tarihleri şöyle:

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 31.07.2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün : 06.08.2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün : 07.08.2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 14.08.2022

KPSS 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2022 sınav sonuçları 2 Eylül 2022tarihinde açıklanacak.
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