KPSS 2022 Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu! Kamu Personeli ve Seçme Sınavı'nın 2022 yılında hangi tarihte gerçekleştirileceği belli oldu. ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2022 KPSS sınav tarihi sınava katılacak adyalar tarafından bir süredir merak ediliyordu. Bu kapsamda "KPSS 2022 ne zaman? KPSS 2022 başvuru tarihleri ne zaman? KPSS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi çok merak edilen sorular yanıt buldu. ÖSYM tarafından 2022 sınav takviminin açıklanması ile KPSS ortaöğretim, KPSS lisans ve KPSS önlisans sınav tarihleri netleşti. Peki, 2022 KPSS sınavları ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte yanıtı...

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