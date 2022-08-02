Gündem 2022 KPSS soruları çalındı mı? 20 sorunun birebir aynısı çıktı iddiaları sonrası ÖSYMden açıklama
EĞİTİM

2022 KPSS soruları çalındı mı? '20 sorunun birebir aynısı çıktı' iddiaları sonrası ÖSYM'den açıklama

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile ilgili sosyal medyada çok dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 2022 KPSS'de çıkan soruların bazılarının, Yediiklim Yayınevi'nin daha önceki deneme sınavlarında sorduğu, videolu anlatımlarında yayınladığı soruların şıklarına kadar aynısı olduğunu ileri sürdü. İddialar sonrası ÖSYM'den açıklama geldi. Yapılan resmi açıklamada, incelemeler sonucu iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 KPSS soruları çalındı mı? 20 sorunun birebir aynısı çıktı iddiaları sonrası ÖSYMden açıklama
Arşiv

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın pazar günü gerçekleştirilmesinden sonra ÖSYM KPSS cevap anahtarının belli bir kısmını açıkladı. ÖSYM'nin paylaştığı sorularla karşılaştırma yapan bazı adaylar, ilginç bir sonuçla karşılaştı.

31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS sınavından bir süre önce Yediiklim Yayıncılık YouTube ve çeşitli sosyal medya hesapları üzerinde birebir aynı soruların çözümlerini yaptığı öne sürüldü.


DENEME SINAVINDAKİ SORULAR KPSS’DE SORULDU


Bazı sosyal medya hesapları ise soruların hocaya ait olduğunu ve telif haklarını aldıktan sonra soruları çözdüklerini kaydetti.

Sınava giren adayların da yaptığı paylaşımlarda Yediiklim imzasını taşıyan deneme sınavı ile ilgili soruların KPSS'de sorulduğu, hatta şık seçeneklerinin bile birebir aynısı olduğu görülüyor.

Twitter ve Ekşi Sözlük üzerinde konuşulmaya başlanan iddia bir anda tüm Türkiye'nin gündemi oldu.

Sosyal medyada "2022 KPSS sınavı iptal edilsin" kampanyası başlatılarak duruma tepki gösterildi.


YEDİİKLİM YAYINCILIK: HANGİ SORULARI TUTTURDUK BAKIYORUZ

Öte yandan tartışmaların odağındaki Yediiklim Yayıncılık ise iddiaları reddetmedi. Duvar'da yer alan habere göre, Yediiklim Yayıncılıktan ismini vermeyen bir yetkilinin söz konusu iddialar için şunları söylediği kaydedildi:

“Bugün yarın kamuoyuna bir açıklama paylaşacağız. Şu an çıkan soruların değerlendirmesini yapıyoruz. Hangi soruları tutturduk, hangi soruları tutturmadık paylaşacağız.”

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZ

ÖSYM, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

AYNI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KPSS VE YAYINEVİNE AİT SORULAR ŞÖYLE:

Soru 53
Soru 53

Soru 23
Soru 23

Soru 48
Soru 48

Soru 54
Soru 54

Soru 52
Soru 52

Soru 47
Soru 47

Soru 49
Soru 49

Soru 42
Soru 42

Soru 26
Soru 26

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