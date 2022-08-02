2022 KPSS soruları çalındı mı? '20 sorunun birebir aynısı çıktı' iddiaları sonrası ÖSYM'den açıklama

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın pazar günü gerçekleştirilmesinden sonra ÖSYM KPSS cevap anahtarının belli bir kısmını açıkladı. ÖSYM'nin paylaştığı sorularla karşılaştırma yapan bazı adaylar, ilginç bir sonuçla karşılaştı.

31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS sınavından bir süre önce Yediiklim Yayıncılık YouTube ve çeşitli sosyal medya hesapları üzerinde birebir aynı soruların çözümlerini yaptığı öne sürüldü.





DENEME SINAVINDAKİ SORULAR KPSS’DE SORULDU





Bazı sosyal medya hesapları ise soruların hocaya ait olduğunu ve telif haklarını aldıktan sonra soruları çözdüklerini kaydetti.

Sınava giren adayların da yaptığı paylaşımlarda Yediiklim imzasını taşıyan deneme sınavı ile ilgili soruların KPSS'de sorulduğu, hatta şık seçeneklerinin bile birebir aynısı olduğu görülüyor.

REKLAM

Twitter ve Ekşi Sözlük üzerinde konuşulmaya başlanan iddia bir anda tüm Türkiye'nin gündemi oldu.

Sosyal medyada "2022 KPSS sınavı iptal edilsin" kampanyası başlatılarak duruma tepki gösterildi.





YEDİİKLİM YAYINCILIK: HANGİ SORULARI TUTTURDUK BAKIYORUZ

Öte yandan tartışmaların odağındaki Yediiklim Yayıncılık ise iddiaları reddetmedi. Duvar'da yer alan habere göre, Yediiklim Yayıncılıktan ismini vermeyen bir yetkilinin söz konusu iddialar için şunları söylediği kaydedildi:

“Bugün yarın kamuoyuna bir açıklama paylaşacağız. Şu an çıkan soruların değerlendirmesini yapıyoruz. Hangi soruları tutturduk, hangi soruları tutturmadık paylaşacağız.”

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZ

ÖSYM, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

REKLAM

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

AYNI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KPSS VE YAYINEVİNE AİT SORULAR ŞÖYLE:

Soru 53

Soru 23

Soru 48

Soru 54

Soru 52

Soru 47

Soru 49

Soru 42

Soru 26

GÜNDEM FETÖ'nün KPSS oyunu ortaya çıktı: Ankesörle aranan 1 ay sonra kamuda

GÜNDEM KPSS’de FETÖ’ye ikinci darbe

GÜNDEM Firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı: KPSS sorularını dağıtıyordu

GÜNDEM KPSS sorularını sızdıran 4 FETÖ üyesine hapis cezası

GÜNDEM FETÖ'nün KPSS hırsızlığı mahkemece tescillendi



