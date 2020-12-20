​2023 Cumhur İttifakı’nın zafer yılı olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. Türkiye’nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerimize uygun hale getirdiklerini belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:
Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için ihtiyaç duyulan altyapıyı tamamladıkça ülkemiz yerli ve uluslararası yatırımcılar için giderek artan bir cazibe merkezine dönüşmeye başladı. Bugüne kadar 220 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş olmamız bunun en büyük ispatı. Ama asıl büyük atılımı önümüzdeki döneme bekliyoruz. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirdikçe, önümüze çıkartılan engelleri daha kolay aşmaya başladık.
BİZİ KABULLENECEKLER
İçeride ve dışarıda yılların alışkanlıklarını değiştirmek kolay değil. Terör örgütlerini kullanmaktan, darbe girişimlerine, siyasi ve ekonomik tuzaklardan, yaptırımlara kadar her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Türkiye’nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız.
HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
Bizimle eşit şartlarda oturup, konuşmaya, adil tekliflerle anlaşmaya hazır olan herkese kapımız da gönlümüz de açıktır. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürme gayreti içinde olanlara söylüyoruz, sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugünlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız.
TEK UMUTLARI TÖKEZLEMEMİZ
Biz insanımıza hizmet etmenin heyecanını özellikle yaşarken, en çok üzüldüğümüz konu birilerinin ülkenin felaketinden medet uman bir psikolojiye özellikle dayanması veya böyle bir psikolojiyle hareket etmesidir. Tek umutları Türkiye’nin tökezlemesi, Türk milletinin sıkıntıya girmesi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletim de çok iyi tanıyoruz. Biz Türkiye için çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz.
ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ
TBMM’de 2021 bütçemiz kabul edildi. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla başta Sayın Bahçeli olmak üzere ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık. Bu vesileyle attığımız bu adımda, adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş PKK terör örgütüyle iç içe olanlara da sesleniyorum; şunu iyi bilin 2023 Cumhur İttifakı’nın yeni bir zafer yılı olacaktır. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023’e alnımızın akıyla ulaşacağız.
İhracat trenimiz Çin’e ulaştıÇin’e giden trenle ilgili ortalığı ayağa kaldıranlar olduğunu belirten Erdoğan, “Trenle ilgili olmadık tezviratları sosyal medyadan piyasaya sürdüler. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar. Halkalı’daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin’e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini ve küresel ticaretteki konumunu güçlendirecek çok önemli bir adım daha başarıyla atılmış oldu. Bu, kendini vatana ait hisseden, kendini bu milletin bir parçası olarak gören herkesin sevinçle karşılaması gereken bir olaydır. Türkiye’nin kıtalararası ticarette ana kavşaklardan biri olması 83 milyonun tamamına fayda sağlayacak büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarı karşısında üzüntüsünü gizleme gereği dahi duymayan zihniyetin bu ülkeyle gönül bağı kopmuş demektir” dedi.
Otoyolları iki katına çıkardık
Erdoğan, kara, hava, deniz ve demir yollarıyla ulaşımın kalkınmanın temel altyapılarının başında geldiğini belirterek, insanlar ve ürünlerin ülke içinde her yere hızlı bir şekilde ulaşamadığında, orada kalkınma ve refah olmayacağını söyledi. Türkiye’nin uzunca bir süre diğer altyapılarla birlikte ulaşım konusundaki eksikliklerinin sıkıntılarını yaşadığını dile getiren Erdoğan, “İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu neredeyle ikiye katladık. Karayolu tünellerinin sayısı 83 ilaveyle 395’i, uzunluğu da 473 kilometre ilaveyle 523 kilometreyi buldu. Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık. Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Bununla kalmadık. Mevcut demiryolu ağımızın tamamına yakınını neredeyse sıfırdan yapmışçasına yeniledik, modernize ettik” dedi.
Ekonomiye yıllık 2.5 milyarlık katkı
- Açılışı yapılan TEM İzmit 1 Kavşağı Akyazı arasındaki kısmının ülkeye, bölge ve şehirlere hayırlı olmasını temennisinde bulunan Erdoğan, hizmete açılan kısmın uzunluğunun bağlantı yollarıyla birlikte 68 kilometreyi geçtiğini kaydetti. Erdoğan, projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların toplam uzunluğunun ise 389,3 kilometreyi bulduğunu dile getirerek, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 2016 Odayeri-Paşaköyle başlayan ve etap etap bugüne kadar devam eden kısımlarının açılışında son bir bölüm daha kaldığını anlattı. Bu son kısmın da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlanacağını belirten Erdoğan, “Yatırım bedeli 3,1 milyar dolar olan bu kesimin ülkemiz ekonomisine sadece vakit ve akaryakıt tasarrufundan sağlayacağı yıllık katkı 2,5 milyar liradır. Açılışını yaptığımız bölümün maliyeti de 431 milyon doları buluyor. Bu otoyol İstanbul’un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. Şu ana kadar açılan kısımlarda bu faydayı zaten görmeye başladık” diye konuştu.
Fırından alışveriş
Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni’ne canlı bağlantı yapmak üzere Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçti. Bosna Bulvarı’ndaki bir fırına uğrayan ve taş fırında pişen tam buğday, nohutlu ekmek ve simidin de aralarında bulunduğu ürünlerden satın alan Erdoğan, fırın sahibi ve çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan, fırından ayrılırken kendisine de bazı vatandaşlarla bir süre de görüştü.
Fırın sahibi Canik Askeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a odun fırınında pişen ürünlerden sunduklarını belirterek, “Tam buğdaylı ekmek verdik. Nohut mayalı, ekşi mayalı ekmeğimizi verdik. Tam buğdaylı simit verdik. Sokak simidini verdik. Alman çavdarı gibi 5-6 çeşit ekmeğimizi verdik” dedi.
Erdoğan’ın “İşleriniz nasıl gidiyor?” dediğini kaydeden Askeroğlu, “Bilgi aldı. Ustamızı sordu. Personele baktı. Hijyeni kontrol etti. Ürünleri kontrol etti. Memnun kaldı. Kendisine geldiği için teşekkür ettik. Sağ olsun. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık” diye konuştu.
Askeroğlu, pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen işlerinin oldukça iyi gittiğini sözlerine ekledi.