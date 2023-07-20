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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Temel Yeterlilik Testi(TYT) Birincisi; Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde), Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)