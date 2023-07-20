Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibariyle osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz.