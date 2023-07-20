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2023-YKS sonuçları açıklandı: Tercih takvimi belli oldu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçlarının ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklandığını bildirdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

07:03 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibariyle osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.


ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Temel Yeterlilik Testi(TYT) Birincisi; Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde), Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

#YKS sonuçları
#ÖSYM
#2023-YKS sonuçları
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