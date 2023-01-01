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2023’ü tarihe şanla şerefle kaydedeceğiz: Küresel krizleri fırsata çevirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Badal Tüneli’nin açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Türkiye’nin geçmişte kendi krizlerinde boğulup kalan bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, “Şimdi küresel krizleri fırsata dönüştürebilen bir ülke olarak gıptayla takip ediliyoruz. İnşallah pek çok büyük projemizin, yatırımımızın, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023’ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz” dedi.

3:45 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta 921 metrelik tünelin yanı sıra 3,6 kilometreyi bulan bağlantı yolları ve 4 köprünün de yer aldığını anımsatan Erdoğan, keskin virajları sebebiyle yolculuk süresini ve güvenliğini olumsuz etkileyen, eski yolu devre dışı bırakan tünel geçişi sayesinde artık vatandaşların bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerini bildirdi.

21,4 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK

"Özellikle kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük bir anlama sahiptir" diyen Erdoğan, sadece vakitten ve akaryakıttan yılda 21,4 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak projeyi, 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınmanın temel altyapılarından olan ulaştırmada devreye aldığımız her projenin bizi 2023 hedeflerine kavuşturma yanında Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırdığına inanıyoruz." diye konuştu.

NE KADAR DOĞRU İŞ YAPTIĞIMIZI TEKRAR TEKRAR GÖREBİLİYORUZ

Kara yoluyla, hava yoluyla, demir yoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkenin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamlamış olmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Erdoğan, "Halen devam eden yatırımları da süratle bitirerek kaynaklarımızı çağın önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirmek için daha etkin şekilde kullanabilme imkanına kavuşacağız. Gençlerimizin ülkemizi ve dünyayı kucaklayan geniş muhayyilelerine şahit oldukça hayata geçirdiğimiz projelerle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı tekrar tekrar görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

TERAKKİ DEVRİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Cumhuriyet'in 100. yılına milletle birlikte daha büyük umutlar ve daha büyük hedeflerle girdiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyet’imizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Küresel yönetim ve ekonomi sistemi salgınla, savaşla, krizle kökünden sarsılırken ülkemizin sahip olduğu güçlü altyapı üzerinde büyük bir atılıma hazırlamak için çok mücadele verdik, çok gayret gösterdik. Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, kurulan tuzakları birer birer bozarak, maruz kaldığımız saldırıları birer birer göğüsleyerek, bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke konumuna yükseldik.

2023'Ü TARİHE ŞANLA, ŞEREFLE, GURURLA KAYDEDECEĞİZ

  • Geçmişte kendi krizlerinde boğulup kalan bir ülkeydik, şimdi küresel krizleri fırsata dönüştürebilen bir ülke olarak gıptayla takip ediliyoruz. Bu sürecin en kritik noktasında ülkemizi yeni vizyona, yeni hedeflere kavuşturmanın eşiğindeyiz. İnşallah pek çok büyük projemizin, yatırımımızın, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz. Rabbimizin yardımı ve milletimizin desteğiyle bunu da başaracağımıza inanıyorum."

Her zaman söylüyoruz yol medeniyettir

Açılışı yapılan tünelin, bağlantı yollarının, köprülerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yapımında emeği geçenleri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından, alandakiler kurdele keserek tünelin açılışını yaptı. Erdoğan, açılış sırasında, “Her zaman söylüyoruz; yol medeniyettir. Medeniyet yolumuz, medeni dünyanın güçlü ülkesi Türkiye’nin şehzadeler şehri Amasya’ya hayırlı olsun.” diye konuştu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Amasya
#Türkiye Yüzyılı
#2023
2 saat önce
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2023’ü tarihe şanla şerefle kaydedeceğiz: Küresel krizleri fırsata çevirdik
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