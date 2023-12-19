2024 bütçesi kabul edildi: Bakan Yumaklı müjdeleri peş peşe sıraladı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 bütçesi kabul edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , kürsüye gelerek tarım politikalarını aktararak, bu politikaları destekleyecek branşlarda personel alımı yapılacağını bildirdi.





Bakan Yumaklı, bütçe sunumu için yaptığı konuşmasında bakanlığa 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1.422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere toplam 7 bin 158 personel alımı yapılacağını açıkladı.





"7 bin 158 personel alımı yapılacak"





Bakan Yumaklı, yeni personel alımına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:





982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1.422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacaktır.





"ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı, 2 milyon 245 bin 526 oldu"





Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısının, 2019'da 2 milyon 83 bin 22 iken, bugün itibarıyla 2 milyon 245 bin 526 olduğunu ifade eden Yumaklı, ÇKS ile ilgili düzenlemenin bu rakamı artıracağını söyledi.





Sübvansiyonlu kredilerde gençlere indirim





Kırsal kalkınma programlarında gençlere yönelik ilave hibeleri anlatan Yumaklı, öte yandan TARSİM'de, sübvansiyonlu kredilerde gençlere indirim yapıldığını belirtti.





Yumaklı, 2001 öncesinde ortalama yıllık 124 bin hektar alanın tarım dışına çıkarılırken, günümüzde bu miktarın yıllık 15 bin hektara indiğini kaydetti.





Sudan'da tarım arazileri kiralanması





Bakan Yumaklı, Sudan'da tarım arazileri kiralanmasına yönelik soruya şu cevabı verdi:





Sudan'da araziler tahsis edilmediği, karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmediği için proje hayata geçmemiş, üretim yapılmamış, herhangi bir kaynak aktarılmamıştır. Şirketin Sudan'da herhangi bir yatırımı yoktur, kamu zararı oluşmamıştır.





Muhalefet milletvekillerinin laf atması üzerine de Bakan Yumaklı, "Bu mantıkla gidersek hiçbir Ar-Ge projesini yapmamamız gerekir." dedi.





"'Saman bile ithal ediyor' demek, hakikaten üzücü"





Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "saman ithalatı" eleştirilerini yanıtlarken, şöyle konuştu:





Biz rakamları söylemekten usandık artık. Kendi adıma hicap duyuyorum. Ülkemizdeki hayvancılığın yem olarak kullandığı saman miktarı 18 milyon ton, üretimimiz 24 milyon ton. Çeşitli amaçlarla üretime kıyasla kayda değer olmayan ithalat konusunu 'saman bile ithal ediyor.' demek, hakikaten üzücü. 2022'de 3 bin 665 ton ihracat, 217 ton ithalat yapılmış. 2023 yılının 10 ayında 3 bin 699 ton ihracat, 234 ton ithalat yapılmış. Bence artık bu tartışmanın bitmesi gerekir.





Türkiye'nin 14,6 milyon hektar mera varlığı bulunduğunu dile getiren Yumaklı, Bakanlıkça yasaklanan mera, yaylak, kışlak olmadığını ancak zaman zaman bazı alanların "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edilebildiğini anlattı.





"Sertifikalı tohum üretimi 1,4 milyon tona yükseldi"





Sertifikalı tohum üretiminin, 2002 yılında 145 bin tonken, şu anda 1,4 milyon tona yükseldiğini vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:





Sertifikalı tohumun yüzde 97'si yurt içinde üretiliyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2002'de yüzde 31 iken, şu anda yüzde 137.





"Sulama yatırımları devam ediyor"





Toplam sulama alanının 2002'ye kadar 47,9 milyon dekarken, 2023 yılı sonu itibarıyla 71 milyon dekara yükseltildiğini dile getiren Yumaklı, sulama yatırımlarının devam ettiğini anlattı.



















