Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılara şampiyonluğu getiren golleri 45+3. dakikada Rachid Ghezzal (P), 54. dakikada Salih Uçan ve 90+4. dakikada Musrati kaydetti. Bordo-mavililerin tek golü 13. dakikada Paul Onuachu'nun ayağından geldi. Beşiktaş kupa zaferinin ardından 11. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Beşiktaş - Trabzonspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.