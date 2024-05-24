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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Büşra Soyal
00:04 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 00:43 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Kapalı gişe oynanan finali Beşiktaş, 3-2 kazanarak Türkiye Kupası'nın şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Beşiktaş
#Ziraat Türkiye Kupası
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