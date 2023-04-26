|
Reklam
Reklam
Gündem

21 ildeki terör operasyonunda gözaltı sayısı 128’e yükseldi

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 128’e yükseldi.

09:56 . 26/04/2023 Çarşamba
IHA
21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şu ana kadar 128 şüpheli yakalandı

21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şu ana kadar 128 şüpheli yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.


Terör örgütü PKK/KCK’nın yeni alan yapılanması, alan ve hamle yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şu ana kadar 128 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler arasında 2017’den bu yana 60’a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar ile örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, avukatlar, bazı dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4’ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.




#Diyarbakır
#Operasyon
#Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
#PKK
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.