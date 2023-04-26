21 ildeki terör operasyonunda gözaltı sayısı 128’e yükseldi

Terör örgütü PKK/KCK’nın yeni alan yapılanması, alan ve hamle yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şu ana kadar 128 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK’nın yeni alan yapılanması, alan ve hamle yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şu ana kadar 128 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler arasında 2017’den bu yana 60’a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar ile örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, avukatlar, bazı dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4’ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.