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22. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Duru hayatını kaybetti

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Duru'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Duru'nun cenazesi, yarın Kayseri Valiliği önünde düzenlenecek tören ve cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

22:23 . 3/04/2023 Pazartesi
AA
Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Duru.

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Duru.

22. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Duru, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 1949 yılında doğan Duru, ilk ve ortaokuldan sonra eğitimine Kayseri Lisesi ve Adana İktisadi Ticari Bilimler Akademisi Makine Mühendislik Yüksek Okulu'nda devam etti.

Mezun olduktan sonra Pilsa Plastik Fabrikası'nda işletme mühendisi olarak işe başlayan Duru, daha sonra ağabeyiyle kurduğu şirkette müdür ve yönetici olarak çalıştı.

22. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili olan Duru, ayrıca Hacılar Elektrik AŞ'de müdürlük yaptı, bir inşaat firması kurdu.

Duru, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Duru'nun cenazesi, yarın Kayseri Valiliği önünde düzenlenecek tören ve Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bünyan ilçesinde toprağa verilecek.



#Mustafa Duru
#Kayseri
#AK Parti
#cenaze
42 dakika önce
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