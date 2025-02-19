22 yıl hapis cezası isteniyordu: Pişmanlık ve iyi halden 3 yıl 1 ay

FETÖ’nün ilk emniyet mahrem imamı Kemalettin Özdemir hakkında karar çıktı. Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Özdemir, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

SAVCI 22 YIL İSTEDİ

Davanın bir önceki duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, örgütün üst düzey yöneticilerinden biri olduğunu belirttiği Özdemir’in bizzat elebaşı Fetullah Gülen’den talimat aldığını ve Emniyet Teşkilatı' nda yapılanma faaliyeti yürüttüğünü kaydetmişti. Ayrıca FETÖ’nün Afrika yapılanmasında aktif rol alan Özdemir’in “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 22 yıl 6 ay hapsi istenmişti.

GİZLİ OTURUM TALEBİ

Dünkü karar duruşmasında son savunmasını yapan Özdemir, “Bu zamana kadar söylemediklerim vardı” diyerek mahkemeden gizli oturum talebinde bulundu. Özdemir, “2010 yılından itibaren ben bu yapıyla mücadeleye girdim. Ceza alsam da bu ayıbı aileme bırakmak istemiyorum. Dönemin İçişleri Bakanı, MİT Başkanı ve eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in tanık olarak dinlenmesini istiyorum” dedi. Dönemin yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin Hilton Otel’in 5’inci katında kayıt altına alındığını öne süren Özdemir, “Devlet yetkililerinin isimlerinin medyada geçmesi beni üzer. Bu yüzden gizli oturum talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin devlet yetkilileriyle sürekli bilgi paylaştığını savunan sanık avukatı da Özdemir’in beraatini talep etti. “Savcı Serdar Coşkun günlerce bilgilendirildi. MİT Başkanı dahil devlet yetkililerine raporlar sunuldu. Eğer Kemalettin Özdemir’e ceza verilirse, bu tüm FETÖ davalarına zarar verebilir” diyen avukat, aksi durumda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

CEZADA İNDİRİM

Mahkeme heyeti, sanık Özdemir hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan önce 10 yıl hapis cezasına hükmetti. Suçun silahlı bir örgüt kapsamında işlenmiş olması nedeniyle ceza 15 yıla çıkarıldı. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak ceza 3 yıl 9 aya indirildi. Heyet, mahkemede gösterdiği olumlu tavır gerekçesiyle de sanığın cezasını 3 yıl 1 ay 15 güne düşürdü. Kararın açıklanmasının ardından Özdemir’in avukatı, hükmü istinafa taşıyacaklarını belirtti.

Çamaşırların arasından çıktı

FETÖ firarisi eski Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü N.A. yakalandı. FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan N.A.'nın Aydın’daki ikametinde olduğu tespiti üzerine dün adrese baskın düzenlendi. Polis, zanlıyı balkonda kurutmalıktaki çamaşırların arasında saklanırken buldu. Kıskıvrak gözaltına alınan N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.







