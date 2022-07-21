Gündem 23 kilo esrarla yakalanan yolcu Adana sıcağını merak edip gezmeye geldim
ADANA

23 kilo esrarla yakalanan yolcu: Adana sıcağını merak edip gezmeye geldim

Adana'da polis, durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında, koliler içinde zayıflama kürü kutularına gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar ele geçirdi. Kolilerin sahibi olduğu tespit edilip gözaltına alınan yolculardan Brader S.'nin (25) ifadesinde, "Kolilerden haberim yok. Adana sıcağını merak ettiğim için gezmeye geldim” dediği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
23 kilo esrarla yakalanan yolcu: Adana sıcağını merak edip gezmeye geldim
23 kilo esrarla yakalanan yolcu.

Adana'da polis, durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında, koliler içinde zayıflama kürü kutularına gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar ele geçirdi. Kolilerin sahibi olduğu tespit edilip gözaltına alınan yolculardan Brader S.'nin (25) ifadesinde, "Kolilerden haberim yok. Adana sıcağını merak ettiğim için gezmeye geldim” dediği belirtildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’dan yola çıkan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Ekipler, kent merkezindeki uygulama noktasında otobüsü durdurdu. Narkotik köpekle araçta yapılan aramada bagaj kısmındaki iki kolide, çok sayıda zayıflama kürü kutusunun içerisine gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar bulundu. Kolilerin sahibi olan yolculardan Brader S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


‘ADANA SICAĞINI MERAK ETTİM’


İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Brader S.’nin, “Kolilerden haberim yok. Adana sıcağını merak ettiğim için gezmeye geldim” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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