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POLİTİKA

23 Nisan çağrısı: Balkona çıkıp İstiklal Marşı okuyalım

23 Nisan etkinlikleri iptal edilirken sosyal mesafe kuralı geçerli olacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tüm vatandaşları, 23 Nisan akşamı, TBMM’nin açılışının ve Milli Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı’nı okumaya çağırdı. Evde kal” çağrısına uyarak 100. yıl coşkusunu yaşamak için iki ayrı davette bulunan Şentop, imkanı bulunan herkesi, 20 Nisan Pazartesi TBMM’nin 100. yılı, milli irade ve Milli Mücadele’yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayımlamaya çağırdı. Şentop, 19 Nisan akşamı ilan edilecek ortak etiketle yayımlanacak videolardan, en çok beğeni alan ilk 500’üne, TBMM 100. Yıl İcra Komitesi tarafından kitaplar hediye edileceğini belirterek şunları kaydetti:

Fotoğraf: Arşiv

BALKONLARDA MARŞ OKUNACAK

  • “23 Nisan 2020 akşamı, birçok yabancı parlamento başkanının ve misafirin de katılımıyla TBMM’nin bahçesinde yüz yıllık Meclis tarihimizi anlatan güçlü bir gösteri planlamıştık. Şimdi onun yerine, bütün vatandaşlarımızın bir şekilde katılabileceği bir davetimiz var. 23 Nisan akşamı, saat 21.00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz”

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