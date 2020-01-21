Gündem 23 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu Hayati tehlikesi yok
SAKARYA

23 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu: Hayati tehlikesi yok

23 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu: Hayati tehlikesi yok

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boşandığı eşi tarafından silahla ayağından vurulan 23 yaşındaki kadın yaralandı. Kanlar içerisinde kalan ve taksi durağına sığınan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli ise kayıplara karıştı.

Haber Merkezi İHA
23 yaşındaki Canan B. K. isimli kadın boşandığı eşi F.A. tarafından vuruldu.
23 yaşındaki Canan B. K. isimli kadın boşandığı eşi F.A. tarafından vuruldu.

Olay, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Donatım ilçe otobüs duraklarının bulunduğu yerde meydana geldi.

İHA
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boşandığı eşi tarafından silahla ayağından vurulan 23 yaşındaki kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Canan B. K. isimli kadın boşandığı eşi F.A. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahla ayağından vurularak yaralandı. Kanlar içerisinde kalan ve taksi durağına sığınan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli ise kayıplara karıştı.

İHA
Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaçan F.A.’yı yakalamak için inceleme başlattı.
  • Yaralı kadın durağın yakınında bulunan özel bir tıp merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaçan F.A.’yı yakalamak için inceleme başlattı.

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