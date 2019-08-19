Gündem 230 metreden düşen Polonyalı turist öldü
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Muğla'da 230 metreden düşen turist öldü

230 metreden düşen Polonyalı turist öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’ne patika yoldan yürüyerek inmeye çalışırken 230 metre yükseklikten kayalık zemine düşen Polonyalı turist feci şekilde can verdi. Turistin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Merkezi IHA
Ekipler, ulaştıkları cesedi 1 km boyunca taşıyarak vadinin plajına çıkardı.
Ekipler, ulaştıkları cesedi 1 km boyunca taşıyarak vadinin plajına çıkardı.


Olay, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi. Polonya’dan tatil için Faralya Mahallesi’ne gelen Pıotr Mıkolajczyk (48), oğlu Jan Mıkolajczyk ile birlikte Faralya Mahallesi Hisar mevkisindeki patikadan vadiye inmek istedi.

Patika yolda bir süre oğlu ile yürüyen Pıotr Mıkolajczyk, dengesini kaybederek yaklaşık 230 yükseklikten vadinin zeminine yuvarlandı.

Bölgeye JAK, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi

Babasının düştüğünü gören Jan Mıkolajczyk, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Cesedin yeri drone ile tespit edildi

Arama kurtarma ekipleri, yaptıkları aramalara rağmen Mıkolajczyk’in yerini tespit edemedi. Bunun üzerine jandarma tarafından drone ile Mıkolajczyk’in yeri tespit edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Mıkolajczyk’in hayatını kaybettiğini belirledi.

  • Ekipler tarafından Pıotr Mıkolajczyk’ın cesedi 1 kilometre boyunca sedyede taşınarak vadinin plajına çıkarıldı. JAK botuna alınarak Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belceğiz Plajı’na getirilen Mıkolajczyk’ın cesedi, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Nöbetçi cumhuriyet savcısının hastanede yaptığı incelemenin ardından Mıkolajczyk’in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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