238 bin liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi alan Aysever: Beni akçeli işlere bulaştırmaya çalışıyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 238 bin liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi ile gündeme gelen gazeteci Enver Aysever’in CHP’li belediyelerle yoğun ticari ilişkisi olduğu; Edirne’den İstanbul ve Muğla’ya kadar CHP’li il ve ilçe belediyelerine değişik adlarla para karşılığı onlarca program yaptığı ortaya çıkmıştı.

GÜNDEM Edirne’den Muğla’ya kadar CHP’li belediyelere tezgâh açmış

Halk TV yayınına telefon bağlantısıyla katılan Aysever, itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savunarak, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Beni itibarsızlaştırmak istiyorlar"

"Benim gibi isimleri itibarsızlaştırmak için, akçeli işlere bulaştırmaya çalışıyorlar. Hiç katılmadığım bir ihaleye, hiç cebime girmemiş bir paraya, hiçbir şekilde adımla ilgisi olamayan ve benim dışımda gelişmiş bir olaydan dolayı, sanki devleti arsalık halinde görenlermiş gibi muamele görüyordum.

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GÜNDEM İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale

"Tunç Bey beni suç işlemişim gibi gösterdi"

Öyle bir açıklama yaptı ki Tunç Bey (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı) sanki bir suç işlenmiş gibi oldu. Türkiye'deki kültür-sanat insanlarını, sanatçıları farkında olmadan hedefe oturttu. Ben 22 kitap yazmış bir romancı olarak, sanki romancı değil, ihaleciyim. Ben şimdi müteahhit miyim, büfeci miyim? Ben ne almışım, bunlar yok.