241 yangın kontrol altında: Soğutma zamanı

Türkiye’nin yaz aylarındaki orman yangını savaşı, özellikle son 4 gündür 5 ayrı ildeki 8 bölgeye odaklandı. Binlerce personel, onlarca uçak ve helikopterle havadan ve karadan devam eden mücadelede, en büyük yangın olan İzmir Yamanlar yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. İzmir’in Urla ilçesi ve Bolu Göynük’teki yangınlar da kontrol altına alınırken, 5 yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü.

SARP BÖLGEDE YOĞUN ÇALIŞMA

İzmir'in Menderes ilçesinde, sarp ve yolu olmayan bir bölgedeki yangına önceki gece boyu ekipler karadan müdahale etti. 4 uçak 11 helikopterin çalışmalara destek verdiği yangının enerjisi düşürülerek kontrol altına alınmaya yaklaşıldı. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 gündür süren yangında da 5 uçak, 11 helikopter ve yoğun kara ekibiyle mücadele devam ediyor. Manisa Gördes, Karabük Ovacık ve Uşak Eşme yangınların da enerjileri büyük oranda düşürüldü.

ELEKTRİK HATTI SEBEP OLDU

İzmir'in Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta saat 16.45'te çıkan yangına 16.55'te müdahale başladı. Yangını söndürmek için 6 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 iş makinası, 1 ilk müdahale yer ekibi ile 10'u teknik eleman olmak üzere 180 personel görevlendirildi. İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova ve Küçükbahçe Mahallelerinde 17 Ağustos'ta 17.29’da çıkan yangına müdahale 10 dakika içerisinde gerçekleşti. Yangına 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale yer ekibi ile 2'si teknik eleman olmak üzere 50 personel müdahale ediyor. Urla'daki yangının kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcım nede-niyle meydana geldiği öğrenildi.

Yatağan’da 3 köye tahliye

Muğla’nın Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 13.25'te eş zamanlı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangınları kontrol altına alabilmek için 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer, iş makineleri ve 294 personelle alevlere müdahale ediliyor. Yatağan'da alevlerin yayıldığı bölgedeki 1000 küçükbaş hayvanın tahliyesi için ekipler çalışma yapıyor. Yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlayan yangın nedeniyle, bölgedeki 3 köyde 58 ev için boşaltma kararı alındı. Tedbir amacıyla ilçe girişleri de akşama kadar trafiğe kapatıldı.

Milli park kapatıldı

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kuşadası Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca, ülke genelindeki orman yangınlarının artması nedeniyle bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Buna göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yangın riski nedeniyle 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi girişlerine kapatıldı. Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık söz konusu milli park, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Yazlık site boşaltıldı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi. Bölgenin ağırlıklı makilik alan olduğunu belirten Elban, "Yangın, havanın çok sıcak ve kurak olması artı şiddetli rüzgar neticesiyle çok hızlı yayılım gösterdi." dedi. Elban, şöyle devam etti: "Ekipler hızlı müdahale etmesine rağmen belli oranda yangın maalesef yayıldı. Bölgede 440 konuttan oluşan bir yazlık site var, bu site dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor.”

Azerbaycan’dan amfibi uçak

Azerbaycan’ın Türkiye’deki orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek amacıyla önceki gece gönderdiği BE-200ÇS amfibi uçağı İzmir’de yangın söndürme çalışmalarına başladı. Diğer taraftan TSK'ya ait 16 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Helikopterlerin 10'u İzmir'in farklı ilçelerinde hizmet verirken, diğerleri de Bozdoğan ve Göynük'te alevlerle mücadele ediyor.

Bolu tarihinin en büyüğü

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük ilçesinde çıkan ve 72 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin “Gerçekten yangın Bolu'nun tarihindeki en büyük yangındı” dedi. Kılıç. “Böylesine bir yangına hızlı şekilde çok güçlü araçlarla havadan ve karadan müdahale edildi. Türkiye'nin dört bir tarafından yaklaşık 400 araç buraya geldi. Bunlar büyük alandaki yangının kısa sürede söndürülmesinde çok etkili oldu” şeklinde konuştu. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Dağı geçişinde orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla dün 14.00-23.00 saatlerinde ağır taşıt trafiği ile Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımlarını sınırlandırdı.

Hem yangınla hem yalanla mücadele





 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yangınlarla ilgili sosyal medyada yayılmaya çalışan yalanlarla ilgili bir dizi paylaşımda bulundu. "İzmir'deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor" iddialarının dezenformasyon olduğunu bildiren DMM, yangınlara müdahalelerin aralıksız devam ettiği ve yangınların ilk anından itibaren, ilgili tüm kurum ile kuruluşların koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. DMM'den yapılan açıklamada, İzmir’deki yangınlara müdahale eden personel, hava ve kara araçları ile tahliye edilen vatandaşların sayısına ayrıntılı olarak yer verildi.

KAÇAKLAR ŞEHRE DAĞILDI YALANI

DMM'den, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. "İddiaya konu görüntülerdeki yabancı şahısların Ege Denizi'nde botları patlamış, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemişlerdir. Bot, Sahil Güvenlik ekiplerimizin kontrolünde sahile yanaştırılmış, karaya çıkan şahıslar Urla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanmıştır. Görüntülerdeki şahısların kolluktaki işlemleri devam etmektedir" denildi.

RUS UÇAĞI AKTİF HİZMETTE

DMM, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "14 gün önce Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağının İzmir'deki yangına müdahale etmediği" yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, "Rusya'dan kiralanan Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı, İzmir'deki yangına müdahalede aktif olarak hizmet vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

BÜYÜKADA'DA ORMAN YANGINI YOK

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bahse konu görüntüler, Büyükada Nizam Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap binada yaşanan yangına ait olup ormanlık alanla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştür."

2015’TE ABD’DE ÇEKİLDİ

DMM'nin sosyal medya hesabından, "İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği" öne sürülen görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, 'İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Bahse konu görüntülerin, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2015 yılında meydana gelen yangınlar sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir."

20 PROVOKATÖR TESPİT EDİLDİ

Polis, yangınlara ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 20 hesap yöneticisini tespit etti. Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tespit edilen 20 kişi hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Gece boyu dört koldan müdahale

İzmir ve Muğla başta olmak üzere 5 ildeki 8 orman yangınına önceki gece boyunca da yoğun müdahale yapıldı. OGM ekipleri ile il ve ilçe itfaiyelerinin alevlere karşı karadan canla başla verdiği savaşa, havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterler de destek verdi.

* Manisa'nın Gördes ilçesindeki alevlere 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik ekip olmak üzere 550 personelle müdahale ediliyor.

* Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınında havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı.

* Uşak’ın Eşme ilçesinde yangına karadan müdahale devam ederken, 4 helikopterle beraber havadan da müdahale devam ediyor.

* Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan ve 75 araç, 205 personel ile müdahale edilen orman yangını 50 saatin sonunda kontrol altına alındı.

* Mersin'in Silifke ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

* Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

247 yangından 241'i kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, perşembe sabahtan dün akşam saatlerine kadar 247 yangına müdahale edildiğini ve bunlardan 241'inin kontrol altına alındığını belirterek, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok" dedi. Yumaklı, Muğla'da konuşan Yumaklı, "15 Eylül'e kadar tüm kurumlar alarm durumunda" diye konuştu.

9 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12-17 Ağustos arasında Türkiye'nin 7 ilinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 22 kişiden 9'unun tutuklandığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, 12-17 Ağustos'ta Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Tunç, "Toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir" bilgisini paylaştı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'daki yangınlara neden olduğu gerekçesiyle 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca yangınlara ilişkin provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

79 bina ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangınlardan etkilenen İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarını açıkladı. Kurum, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 43 bina ve 45 bağımsız bölümün, Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde de 36 bina ve 52 bağımsız bölümün ağır hasarlı olarak tespit edildiğini dile getirdi.







