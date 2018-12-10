25-50 saniye kripto diyalog

FETÖ’nün şifreli görüşmeleri yaptığı ankesörlü telefon soruşturmalarına yol gösterecek ‘ankesör toplantıları’ gerçekleştirildi. FETÖ soruşturmalarına bakan terör savcıları ile KOM ve TEM polislerinin katıldığı toplantılarda, kriptoların tespit edilmesinde uygulanan kriterler masaya yatırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarla FETÖ’nün mahrem yapılanmadaki üyelerinin ankesörlü-kontörlü telefonlar üzerinden haberleştiği ortaya çıkarıldı. Özellikle TSK’daki mahrem imamlar tarafından sıkça kullanıldığı anlaşılan ankesörlü telefon soruşturmaları tüm Türkiye’de yürütülüyor.

ANKARA’DA 477, İSTANBUL’DA 485

Yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye genelinde mahrem imamlar ile sorumlusu olduğu örgüt üyelerinin kullandığı 4 bini aşkın ankesörlü-kontörlü telefon tespit edildi. Bunlardan 485’inin İstanbul’da, 477’sinin ise Ankara’da olduğu belirtilirken, önümüzdeki dönemde şifreli görüşmelerin yapıldığı ankesörlü telefonların sayısının artacağı kaydediliyor. Aralarında hala görevde bulunanların da olduğu kriptolara, söz konusu ankesörlü telefonların 1 Ocak 2010 ile 1 Ocak 2018 yılları arasındaki HTS kayıtları üzerinde analiz çalışması yapılarak ulaşılıyor.

9 BÖLGEDE ‘ANKESÖR’ TOPLANTISI

81 ilde yapılan çalışmalar neticesinde operasyonlar sürerken, geçtiğimiz haftalarda ankesörlü telefonlarla ilgili bölge toplantılarının düzenlendiği öğrenildi. Adalet Bakanlığı’nca koordine edilen ve 9 ayrı bölgede gerçekleştirilen toplantılara, FETÖ soruşturmalarına bakan terör savcıları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler katıldı. Söz konusu toplantılarda, FETÖ’ye ağır darbe vuran ve TSK başta olmak üzere mahrem yapılanmadaki örgüt mensuplarının tespit edilmesi için yürütülen soruşturmalarda izlenecek yöntemlerin konuşulduğu öğrenildi.

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ŞİFRELİ GÖRÜŞMELER 25 İLE 50 SANİYE ARASINDA

Bu kapsamda, kriptoların tespit edilmesinde uygulanan kriterler ele alındı. Özellikle periyodik ve ardışık aramaların önemine vurgu yapıldı. İlk etapta en az 8 ankesör araması olanlar FETÖ şüphelisi olarak değerlendiriliyordu. Ancak gelinen süreçte en az 5 kez periyodik olarak yapılan aramalar da şüpheli olarak kayda geçiyor. Binlerce sayfalık HTS içeriği üzerinde yapılan inceleme neticesinde çıkarılan tespitler de toplantılarda konuşuldu. Buna göre, mahrem imamların hücresinde yer alan örgüt üyeleriyle yaptığı şifreli görüşme sürelerinin 25 ile 50 saniye arasında olduğu aktarıldı. Örgüt toplantısının yapılacağı veya iptal edileceği ya da örgüt üyesinin gelmediği zamanlarda gerçekleştiği anlaşılan görüşmelerde, “Ne zaman geleceksin? Ev müsait mi? Aynı yerde görüşelim. Halı saha maçı iptal, bu hafta sinemaya gitmiyoruz” şeklinde şifreli konuşmalar yapılıyor.

Kısa aramalar kodları çözdü

Toplantılarda, ankesörlü telefonlarla ilgili analizin yapılarken 3-5 saniye gibi kısa süreli görüşmelerin de dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Yürütülen soruşturmalarla, mahrem imamın olası bir polis baskınında kendisine bağlı örgüt üyesini deşifre etmemek için telefon numarasını belirli bir sistematik içerisinde şifreli olarak kaydettiği belirlendi. Bu yöntemlerin arasında, son iki rakamı değiştirme (son 2 rakamı 25 ise bunu 52 yapma gibi) ya da 99’a tamamlama (son iki rakamı 25 olan numarayı 74 olarak kaydetme) veya son dört rakamı 10’a tamamlama (0555...2575 olan numarayı 0555...8535 şeklinde kaydetme) bulunuyor. Ancak söz konusu şifreleme yöntemlerinin de kriptoları ele verdiği ortaya çıktı. Buna göre, örgüt üyesini ararken şifreli olarak kaydettiği numarayı çeviren mahrem imam, yanlış olduğunu anlayınca telefonu kapatıyor. 3-5 saniye kadar süren bu görüşme de kayıtlara giriyor. Mahrem imam daha sonra da doğru numarayı çeviriyor ve örgüt üyesi ile görüşmeyi gerçekleştiriyor. Yapılan analiz çalışmasında, kısa süreli görüşmenin ardından çevrilen numaranın belirtilen şifreleme yöntemlerinden birine uyup uymadığına bakılması gerektiğine işaret edilirken, uyan aramaların ise FETÖ araması olduğu belirtildi.

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