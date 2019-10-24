Gündem 250 yıllık geçmişe sahip Rami Kışlası Türkiyenin en büyük kütüphanesi olacak
İSTANBUL AKTÜEL

İstanbul haberleri: Eyüpsultan’daki tarihi Rami Kışlası Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak!

250 yıllık geçmişe sahip Rami Kışlası Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak 250 yıllık geçmişe sahip Rami Kışlası’nda son durum havadan görüntülendi. ’Rami Kitap ve Kültür Vadisi’ adını taşıyacak mekanın ilk safhada 7 milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor.

Haber Merkezi IHA
250 senelik geçmişi olan Rami Topçu Kışlası’nın arşivlerdeki adı ’Rami Çiftliği Kışlası’.
250 senelik geçmişi olan Rami Topçu Kışlası’nın arşivlerdeki adı ’Rami Çiftliği Kışlası’.

Eyüpsultan’daki tarihi Rami Kışlası’nda restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Rami Kışlası’nda çalışmalar havadan görüntülendi.

Havadan görüntülenen yapının Rami Kışlası Caddesi’ne bakan kısmında kaba inşaatın bittiği görülüyor. İnşaat alanından toplanan molozlar iş makineleri tarafından daha küçük hale getirilerek kamyonlara yüklenerek dışarı taşınıyor.

Yapı, II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi.

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak

Sultan III. Mustafa devrinde yapılan tarihi Rami Kışlası tamamlandığında 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak.

’Rami Kitap ve Kültür Vadisi’ adını taşıyacak mekanın ilk safhada 7 milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak.

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250 senelik geçmişi var

Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır alanı olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak.

250 senelik geçmişi olan Rami Topçu Kışlası’nın arşivlerdeki adı ’Rami Çiftliği Kışlası’. Yapı, II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği kışla uzun zaman bakımsız kaldı. 80’li yıllarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredildi.

Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler yer alacak.
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