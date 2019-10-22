Gündem 27 ilde TSKya sızan FETÖnün 60 mahrem imamı hakkında yakalama kararı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

27 ilde TSK'ya sızan FETÖ'nün 60 mahrem imamı hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün TSK'daki üyelerine "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin örgüt içinde molla - genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan- gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Konya merkezli 27 ilde, FETÖ/PDY'nin, 'Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

ÖRGÜT İÇİNDEKİ HİYERARŞİLERİ ÇÖZÜLDÜ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda mahrem imam olduğu öne sürülen 60 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak', 'Örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak', 'Örgüt adına hizmet yüklenmek', 'Örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

  • Şüphelilerin örgüt içinde molla - genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan- gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları belirtildi.

Operasyonun sürdüğü bildirildi.

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