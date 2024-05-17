28 Şubat davası hükümlüleri tahliye oldu

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 28 Şubat davasında hüküm giyen Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Aydan Erol gibi isimlerin de yer aldığı tutukluların, 'sürekli hastalık ve kocama hali' nedeniyle cezaları affedildi.