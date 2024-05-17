28 Şubat davası hükümlüleri tahliye oldu

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile 28 Şubat davasında ceza alan emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak ve Cevat Temel Özkaynak'ın sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle tahliyesine karar verildi.
Ankara Sincan Cezaevi’nde bulunan generaller Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak Resmi Gazete’de yayımlanan cezalarının kaldırıldığı yönündeki kararın ardından tahliye edildi.
'Darbeye teşebbüs' suçundan müebbet hapse çarptırılan emekli Orgeneral Çetin Doğan (84) kararının ardından kaldığı İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.