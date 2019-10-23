Gündem 29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol Dijital Gösterim Merkezi Taksimde açıldı
İSTANBUL

29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol Dijital Gösterim Merkezi Taksim'de açıldı

İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de açılan "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi, 7 gün boyunca 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Merkezde, "Direnişin Destanı", "Anadolu Kahramanları" ve "Cumhuriyet Sevinci" temalı videolar, dijital hologramlar, üç boyutlu görseller ve hikaye anlatımı eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor.

Haber Merkezi AA
Taksim'de açılan dijital gösterim merkezi
Taksim'de açılan dijital gösterim merkezi

İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi açıldı.

İletişim Başkanlığı'nca Taksim Meydanı'nda açılan "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'nde direnişin destanı yeniden yaşatılıyor.

Dijital gösterimden bir kare
  • 600 metrekare kapalı alana sahip merkezdeki 4 ayrı bölüme yerleştirilen 300 metrekare led ekranlarda, "Direnişin Destanı", "Anadolu Kahramanları" ve "Cumhuriyet Sevinci" temalı videolar, dijital hologramlar, üç boyutlu görseller ve hikaye anlatımı eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor.

Dijital gösterimden bir kare

Merkez, 7 gün boyunca 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

"O anı yaşıyorsunuz"

"29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret eden Songül Yılmaz yaptığı açıklamada, merkezi çok beğendiğini anlattı.

Vatandaşlara buraya uğramaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, "İnsanın içi çok tuhaf oluyor. Savaşı, o zamanları yaşıyorsunuz. Allah hepsine rahmet eylesin. Onların sayesinde bu ülkede geziyoruz. Onların sayesinde özgürlüğümüzü yaşıyoruz. Herkesin buraya gelmesini rica ediyorum. Ben tesadüfen uğradım. İyi ki de uğramışım gerçekten o anı yaşıyorsunuz." şeklinde konuştu.

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