29 ilde FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı verildi

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Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismini Suriye'de ele geçirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınır içinde de sınır dışında da operasyonlarımız devam ediyor. DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye'de ele geçirdik. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam ediyor. Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi" dedi. Bakan Soylu, ayrıca "FETÖ’ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonla daha geliyoruz, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor" dedi.