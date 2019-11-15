Gündem 29 ilde FETÖ operasyonu 121 gözaltı kararı verildi
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29 ilde FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı verildi

2011 KPSS sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 45'i 29 ildeki operasyonlarla yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan KPSS’de FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada Ankara merkezli 29 ilde 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 45’inin yakalandığını bildirdi.

SORULARI DAĞITMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine 59’u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15.11.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

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