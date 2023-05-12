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29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyza Başar'ın başörtüsü karşıtlığı yaptığı paylaşımları ortaya çıktı: Dünyada sızamadıkları yerler de var

Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı olan 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Feyza Başar'ın sosyal medya hesabından başörtüsü karşıtlığı yaptığı paylaşımları ortaya çıktı. Başar, milletvekili aday listesinin tanıtıldığı bir paylaşımı alıntılayarak "Kadıköy bölgesinden türbanlı aday gösteren hiçbir partiye milletvekilliği seçimlerinde oy vermeyeceğim." ifadelerini kullandı. Başar, başka bir paylaşımında ise yine başörtülü vatandaşları hedef alarak "Dünyada hiçbir türbanlının sızamadığı yerler de var. Tanrım öldüm de cennete mi geldim acaba diyorsunuz" şeklinde skandal ifadelere yer verdi.

13:12 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyza Başar, başörtülü aday gösteren partilere oy vermeyeceğini söyledi.

29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyza Başar, başörtülü aday gösteren partilere oy vermeyeceğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı olan 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Feyza Başar'ın başörtüsü karşıtlığı yaptığı paylaşımları ortaya çıktı.

"Türbanlı aday gösteren partiye oy vermeyeceğim"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başar, CHP'nin milletvekili aday listesinin tanıtıldığı bir paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı:

"Kadıköy bölgesinden türbanlı aday gösteren hiçbir partiye milletvekilliği seçimlerinde oy vermeyeceğim. Net!"

Skandal açıklamalarına devam etti: Dünyada hiçbir türbanlının sızamadığı yerler de var

Başar, başka bir paylaşımında ise yine başörtülü vatandaşları hedef alarak
"Dünyada hiçbir türbanlının sızamadığı yerler de var. Tanrım öldüm de cennete mi geldim acaba diyorsunuz"
dedi.

Tepkiler üzerine kendini savundu

Başörtülülere yönelik skandal ifadeler kullanan Feyza Başar büyük tepki çekerken yeni bir paylaşım yaparak kendini şu sözlerle savundu:

"Ben dini simgelerin siyasallaştırılmasına karşıyım. Bunu her ortamda dile getiriyorum zaten. Türkiye’de işlerin rayından çıkması yeni değil. Biri buna dur demeli ama kimse demiyor."

Ankara'da iki kadın 'Tayyip size fazla yüz verdi defolun bu ülkeden' diyerek başörtülü kadına saldırdı
Ankara'da iki kadın 'Tayyip size fazla yüz verdi defolun bu ülkeden' diyerek başörtülü kadına saldırdı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kadın, başka bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırdı. Başörtülü kadına, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" sözleriyle öfke kusan iki kişi, Ayfer Çökmez'in başörtüsünü de çıkardı. Skandal olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yeni Şafak'ın ulaştığı Ayfer Çökmez’in eşi Yasin Çökmez eşinin başına gelenleri “Gözünü çıkarmaya çalıştılar. Başındaki eşarbı tutup, ‘Tayyip size fazla yüz verip bu eşarbı nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı iyi biliriz’ diyerek eşarbını çıkardılar” sözleriyle anlattı.



#Feyza Başar
#Türkiye Diyanet Vakfı
#29 Mayıs Üniversitesi
#başörtüsü
1 saat önce
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