29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyza Başar'ın başörtüsü karşıtlığı yaptığı paylaşımları ortaya çıktı: Dünyada sızamadıkları yerler de var

29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyza Başar, başörtülü aday gösteren partilere oy vermeyeceğini söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı olan 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Feyza Başar'ın başörtüsü karşıtlığı yaptığı paylaşımları ortaya çıktı.
"Türbanlı aday gösteren partiye oy vermeyeceğim"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başar, CHP'nin milletvekili aday listesinin tanıtıldığı bir paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı:
Skandal açıklamalarına devam etti: Dünyada hiçbir türbanlının sızamadığı yerler de var
Tepkiler üzerine kendini savundu
Başörtülülere yönelik skandal ifadeler kullanan Feyza Başar büyük tepki çekerken yeni bir paylaşım yaparak kendini şu sözlerle savundu: