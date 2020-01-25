Gündem 3 Bakan Elazığda ortak basın açıklaması yaptı 22 kişi hayatını kaybetti
POLİTİKA

3 Bakan Elazığ'da ortak basın açıklaması yaptı: 22 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyor. Bakan Soylu, "Malatya'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. 39 vatandaşımız enkaz altından sağ kurtarıldı" dedi. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada "Sağlık kuruluşlarına başvuran 1031 kişiden 382'si yaralıydı. Serviste takibi yapılan 128 hastamızdan 34'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor" ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise yaptığı açıklamada "368 kişiden oluşan 184 ekiple üstyapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Valiliğimiz ailelerimize bugün acil ihtiyaçlarını gidermeleri için nakdi yardım yapacaktır." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Kurum - Süleyman Soylu - Fahrettin Koca
Murat Kurum - Süleyman Soylu - Fahrettin Koca

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilikteki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

ELAZIĞ'DA 18, MALATYA'DA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem olur olmaz bizim daha önce belirlediğimiz Türkiye Afet Müdahale çerçevesindeki adımlarımızı attık. Hem kamuoyumuzu doğru bilgilendirmek hem bazen çıkan bilgi kirliliklerinin önüne geçebilmek için gerek bizler, gerek Cumhurbaşkanlığımız, AFAD ve İçişleri Bakanlığı ve gittiğimiz yerlerde yaptığımız açıklamalarla kamuoyumuza sürekli olarak bilgi vermeye çalışıyoruz. Depremin olduğu andan itibaren bu bilgi akışını hiç kesmemeye özen gösterdik.

Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
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Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Malatya'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti' dedi.


  • Bu an itibariyle Malatya Doğanyol’da 4 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Ve Elazığ’da da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum.

39 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

  • Birlikte yaşadığımız bir artçı daha oldu; 4.4 o da. 398 artçı deprem oldu, birisi de 5.4. Yine depremin ilk olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Doğanyol’da biliyorsunuz enkaz vardı ve orada sağ kurtardıklarımızın yanı sıra üç vatandaşımızı da maalesef canlı olarak alamadık, kaybettik. Ama Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadı.

Burada Elazığ’da depremin ana üssü olan Sivrice; orada iki vefatımız vardı. Ama göçük altında kalan kimse yok idi, oradaki durum kendisini muhafaza etmektedir.

Burada ise bizim değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığı idi, akşam verdiğimiz rakam 30’du. Göçük altında bir rakam vermekten kaçınırız özellikle böyle afetlerde.

"ALTYAPI KONUSUNDA HİÇBİR SORUN YAŞAMADIK"

Biz olay yerindeyken de yaklaşık 5 kişilik ses geldiği konusunda arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçlar var. Şunu ifade etmek istiyorum. Enerji, iletişim, ulaşım, doğalgaz, altyapı konusunda hiçbir sorun yaşamadık.

  • Akşam özellikle Elazığ’da altı aşevi 20 bin kişiyi aşkın Elazığlı hemşerimize sürekli yemek çıkardı. Yedi mobil mutfak görevini yerine getirdi.

Dün ifade etmiştik ve tedirgin olan vatandaşlarımızı spor salonlarımıza, okullarımıza, kütüphanemize; yine bunun yanı sıra özellikle kamu misafirhanelerimize çağırmıştık. Yaklaşık 12 bin 500 kişi buralarda misafir ettik.

ADIYAMAN CEZAEVİ BOŞALTILIYOR

Adıyaman’da cezaevinde bir hasar durumu ortaya çıktı. Ve adalet Bakanlığımız ile yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman Cezaevi’nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı.

  • Yine bunun yanı sıra bölgeye 2 bin 418 personel; bunların hepsi arama kurtarmacı olarak nitelendirebileceğimiz personel geldi.

En ufak bir ses belki enkazın altındaki bir insanımızın hayatını kurtarabilecektir. Bunu bir kez daha ifade etmek isterim. Enkazlar kolay enkazlar değildir, zor enkazlardır. Ama arama kurtarma birimlerimizin, teknik birimlerimizin desteğiyle birlikte iyi bir süreç yürütüldüğü kanaatindeyim. Allah yardımcımız olsun.

SAĞLIK BAKANI KOCA: 34 VATANDAŞIMIZ YOĞUN BAKIMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalardan satır başları:

  • Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgeye intikal ettiğimizde incelemelerde bulunduk. O arada hastaneleri ziyaret ettik ve bilgi aldık. Bu süreçte toplam 22 vatandaşımızı maalesef kaybettik. Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak üzere sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hasta sayımız 1031 kişi oldu. Çalışan personelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet etmiş oldular. 1031 müracaat içinde, 382 vatandaşımız yaralıydı. Bu yaralı içinde toplam serviste takibi halen yapılan 128 hastamız ve bu 128 hastanın 34 vatandaşımız da yoğun bakım şartlarında tedavileri devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavileri devam eden hastalarımızın durumu kritik olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Gece boyunca müdahale edilen, ameliyat edilen ayrıca 8 hastamız oldu.

Sağlık hizmeti boyutuyla hiçbir eksik oluşturmamaya, ambulans sayımıza ilaveyle toplam 317 ambulansla hizmet ettik. Bu arada 122 UMKE aracımızı ve toplam ilave personel sayımız 1572’ye ulaştı. Bunun dışında tedbirli olmak anlamında ayrıca 4 tane donanımlı sahra hastanesi kuruluma hazır halde bulundurmuş olduk.

Bunun dışında hem ambulans helikopter hem de uçak helikopterlerimizi hazır halde halen bulunduruyoruz. Bu anlamda sorun yaşamayacağımızı söylemek istiyorum. ayrıca yakınlarının nerede tedavi edilmesini bilmek üzere duyurumuz olmuştu; 184 SABİM Hattımıza. Bu hattımıza yoğun müracaatlar oldu. Ben bu noktada yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum.

  • Sahada bütün sağlık personelimiz, kurtarma ekiplerimiz, UMKO ve başta hekimlerimiz olmak üzere bütün personelimiz gayretli bir şekilde hizmete hazır şekilde devam etmekteler. En son kurtarılan iki vatandaşımız olmuştu. O vatandaşlarımızın da genel durumlarının iyi olduğunu, sorun görünmediğini; ayrıca Nazmi adlı hastamızın da genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim.

Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

BAKAN KURUM: 184 EKİBİMİZLE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu açıklamalarda bulundu:

Dün akşam meydana gelen deprem haberiyle tüm Türkiyemiz sarsıldı. Kandilli ve AFAD’ın verilerine göre 6.8 şiddetindeki deprem Kilis’ten Samsun’a kadar büyük bir alan içerisinde hissedildi. Az önce bizim de yaşadığımız devamında birçok artçı depremler meydana geldi. Biz de sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olay yerine gelmek ve valilerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte hazır bulunduk.

Dün akşamdan itibaren olay yerine geldik. Hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Elazığ'da 5 binanın yıkık olduğu, ağır ve hafif hasarlı binalar olduğu görüldü. İçme suyu ile ilgili altyapı noktasında herhangi bir sorun yok.

NAKDİ YARDIM YAPILACAK

  • Enkaz çalışmalarının hemen yanındaki binalar gibi tehlike arz eden binalar mevcuttur. AFAD binaları anbean takip etmektedir. Valiliğimiz ailelerimize bugün acil ihtiyaçlarını gidermeleri için nakdi yardım yapacaktır. Ağır hasarlı ve hafif hasarlı evlere vatandaşlarımız girmemeli.
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