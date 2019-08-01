Gündem 3 çocuğun cansız bedeni birbirine sarılı halde bulundu
SAMSUN

Samsun haber: 3 çocuğun cansız bedeni birbirine sarılı halde bulundu

3 çocuğun cansız bedeni birbirine sarılı halde bulundu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir süredir haber alınamayan ve serinlemek için girdikleri gölette aramalar sonucu cansız bedenlerine ulaşılan 14 yaşındaki Adem, 16 yaşındaki Giray ve 17 yaşındaki Turan adlı kuzenlerin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı. Kuzenlerin küçük yaştan itibaren birlikte büyüdüğü, hiç ayrılmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Gölette 'Kurbağa Adamlar' tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Gölette 'Kurbağa Adamlar' tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Samsun'daki olay, dün akşam Tekkeköy'e bağlı Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi.

Amca çocukları Adem (14), Giray (16) ve Turan B. (17), iddiaya göre, sıcak havadan bunalınca gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini, aramaya gittikleri gölet kenarında buldu.

Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'Kurbağa Adamlar' tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kıyıya çıkarılan çocukların cansız bedenleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


BİRBİRİNE SARILI BULUNMUŞLAR


  • Küçük yaştan itibaren birlikte büyüyen ve hiç ayrılmayan kuzenlerin ölümüyle aileleri, büyük üzüntü yaşadı. Çocukların gölette, cansız bedenlerinin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı. Kuzenlerin boğulurken, kurtulmak için birbirine sarıldıkları sanılıyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsileri yapılan çocukların cenazeleri, toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.

"Çok üzgünüz"


Altınkaya Mahallesi'nin muhtarı Kenan Mutlucan, dereye çocukluklarından beri serinlemek için girdiklerini belirterek, "Ölen çocukların 3'ü de zaten akrabaydı. Adem konuşma güçlüğü çekiyordu. O kayınca diğerleri de onu kurtarmak için peşine mi girdiler, bilemiyoruz. Ekipler, çocukların cesetlerinin birbirine sarılı vaziyette olduğunu söyledi. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" dedi.

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