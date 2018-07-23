Gündem 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
TEKİRDAĞ

Edirne Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı

3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi vatandaşlara tedbirli olma çağrısı yaptı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü ise bölgede beklenen yağışın, gece saatlerinden başlayarak yarın akşam saatlerine kadar etkisini hissettireceği açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Kırklareli'de (21-75 kilogram/metrekare), Edirne ve Tekirdağ'da (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü yağış olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Tekirdağ'da gece yarısı başlayacak yağışlar yarın 18.00'e kadar, Kırklareli ve Edirne'de ise akşam saatlerinde başlayacak yağışlar yarın 19.00'a kadar sürebileceği ifade edildi.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji de uyardı: Gece saatlerinde başlayacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede beklenen yağışın, gece saatlerinden başlayarak yarın akşam saatlerine kadar etkisini hissettireceği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Antalya'da fabrikada büyük yangın
GÜNDEM
Antalya'da fabrikada büyük yangın

3 ile uyarı: Sağanak geliyor!

3 ile uyarı: Sağanak geliyor!

​Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a sağanak uyarısı yapıldı.
Bedellide süre 21 güne indi

Bedellide süre 21 güne indi

Bedelli askerlik teklifinin iki maddesi komisyondan geçti.
CHP kurultay yolunda

CHP kurultay yolunda

​CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delege imza verdi.
Fabrikadabüyük yangın

Fabrikadabüyük yangın

Köpük fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Ankara'da korkutan patlama sesi

Ankara'da korkutan patlama sesi

F-16 uçağının sonik patlaması Başkent'te korkuya neden oldu.
Restleştiler

Restleştiler

ABD 'mafya' dedi, İran'dan 'ahmakça' yanıtı geldi.
15 isimlesürpriz toplantı

15 isimlesürpriz toplantı

​G-20 dönüşü Dolmabahçe'de gerçekleşti.
Süre daralıyor

Süre daralıyor

Devlete borcu olanlar için son 8 gün.
Atamalar yarın

Atamalar yarın

Binlerce sözleşmeli öğretmen adayı nefesini tuttu.
'Değişiklik düşünmüyoruz'

'Değişiklik düşünmüyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ünal, bedelliyle ilgili son gelişmeleri açıkladı.
Şikayet yağdı

Şikayet yağdı

​İkinci el otoda belge dolandırıcılığı.
Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Japonya'yı sarstı

Japonya'yı sarstı

Rekor seviyedeki sıcaklık 25 can aldı.
Görücüye çıktı

Görücüye çıktı

900 TL'den başlayıp 11 bin TL'ye kadar çıkıyor.
İki bakanın daha yardımcıları atandı

İki bakanın daha yardımcıları atandı

​Yeni kabinenin kadroları tek tek oluşuyor.
Bu yıl 3 kez yapılacak

Bu yıl 3 kez yapılacak

ÖSYM adaylara büyük müjdeyi verdi.
Yeni teklif 21 gün

Yeni teklif 21 gün

Görüşülecek teklifte yaş ve ücret değişikliği yok.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.