30 yıl hapis cezası bulunan şahıs Muş’ta yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Hasköy ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 30 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplam 32 suç kaydı olduğu tespit edilen şahıs, 29 Nisan 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.