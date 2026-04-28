Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Hapis cezalı FETÖ firarisi Kayseri'de yakalandı

22:2028/04/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (Foto: Arşiv)
Kayseri'de, ‘FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, Burdur Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı Ü.C. (34) yakalandı. İşlemleri tamamlanan Ü.C. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İL Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.



#Kayseri
#FETÖ
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
