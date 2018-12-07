Gündem 31 Marta 4 mesaj Memleket millet hizmet ve birlik
POLİTİKA

AK Parti'den yerel seçimler için 4 ana madde

31 Mart’a 4 mesaj: Memleket millet hizmet ve birlik

AK Parti’de sona yaklaşan adayların ardından kampanya da büyük oranda şekillendi. Edinilen bilgiye göre kampanyanın ‘memleket, millet, hizmet ve birlik’ vurgusu üzerine kurulması planlanıyor. Dijital mecranın seçim sürecinde önemli bir yer tutacağı işaret edilirken, insan odaklı olarak yürütülecek kampanyada kent kültürüne vurgu yapılacak. Kampanya lansmanı için düşünülen tarih ise 19 Şubat.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Partide kurulan strateji heyeti, seçim kampanyasının tüm detaylarını planlıyor. Strateji heyeti düzenli aralıklarla yaptığı toplantılarla seçim hazırlılarını sürdürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye kampanyanın temel slogan ‘memleket, millet, hizmet ve birlik’ vurgusu üzerine kurulacak.

KENTLERİN ORTAK DEĞERLERİ VURGULANACAK

Strateji ekibi ayrıca klasik propagandanın dışında çalışmaları da yürütüyor. Kampanyaların dijital ortama taşınması, sosyal medyanın kampanyalarda yoğun şekilde yürütülmesi için hazırlıklar da yapılıyor. Kampanyada AK Parti’nin yerel yönetim başarıları detayları ile anlatılacak. Şehirlerin temel sorunlarının çözüldüğü vurgulanarak, şehirlerin kimliğine odaklanan projeler ortaya konulacak. İnsan odaklı projeler, sanatı kültürü ve sporu merkeze alacak. Kampanyada kent kültürüne ve ortak değerlere vurgu yapılacak.

İHTİYACA GÖRE PROJELER

Ayrıca her seçim bölgesinde oranın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek projelerde seçmenin önüne çıkılacak. Seçim bölgelerinde devam eden projelerin en kısa zamanda bitirilmesi de öncelikli olacak.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’YA ÖZEL

AK Parti Doğu ve Güneydoğu’da ise şehirlerde yaşanan değişimi ve güvenliğe dikkat çekecek. AK Parti kaynakları, “Güneydoğuda insanlar geç saate kadar kalabiliyor. Bu güvenliği AK Parti sağladı. İnsanın ihtiyacı olan şeyleri sunacağız” ifadelerini kullandı. Kampanya sürecinde HDP dönemindeki belediyelerin yapmış olduğu hizmet ile kayyumlar tarafından yönetilen belediyelerin yapmış olduğu hizmetler arasındaki fark vatandaşa anlatılacak, bölgede yaşanan değişime dikkat çekilecek.

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LANSMAN ÖNCESİ MANİFESTO

AK Parti, kampanya lansmanını 19 Şubat 2019’da yapmayı planlıyor. Lansman öncesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, AK Parti’nin seçim manifestosu açıklanacak. Seçim manifestosunda AK Parti’nin şehircilik anlayışına yönelik yeni bakış açısı anlatılacak.

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