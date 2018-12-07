31 Mart’a 4 mesaj: Memleket millet hizmet ve birlik

AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Partide kurulan strateji heyeti, seçim kampanyasının tüm detaylarını planlıyor. Strateji heyeti düzenli aralıklarla yaptığı toplantılarla seçim hazırlılarını sürdürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye kampanyanın temel slogan ‘memleket, millet, hizmet ve birlik’ vurgusu üzerine kurulacak.

KENTLERİN ORTAK DEĞERLERİ VURGULANACAK

Strateji ekibi ayrıca klasik propagandanın dışında çalışmaları da yürütüyor. Kampanyaların dijital ortama taşınması, sosyal medyanın kampanyalarda yoğun şekilde yürütülmesi için hazırlıklar da yapılıyor. Kampanyada AK Parti’nin yerel yönetim başarıları detayları ile anlatılacak. Şehirlerin temel sorunlarının çözüldüğü vurgulanarak, şehirlerin kimliğine odaklanan projeler ortaya konulacak. İnsan odaklı projeler, sanatı kültürü ve sporu merkeze alacak. Kampanyada kent kültürüne ve ortak değerlere vurgu yapılacak.

İHTİYACA GÖRE PROJELER

Ayrıca her seçim bölgesinde oranın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek projelerde seçmenin önüne çıkılacak. Seçim bölgelerinde devam eden projelerin en kısa zamanda bitirilmesi de öncelikli olacak.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’YA ÖZEL

AK Parti Doğu ve Güneydoğu’da ise şehirlerde yaşanan değişimi ve güvenliğe dikkat çekecek. AK Parti kaynakları, “Güneydoğuda insanlar geç saate kadar kalabiliyor. Bu güvenliği AK Parti sağladı. İnsanın ihtiyacı olan şeyleri sunacağız” ifadelerini kullandı. Kampanya sürecinde HDP dönemindeki belediyelerin yapmış olduğu hizmet ile kayyumlar tarafından yönetilen belediyelerin yapmış olduğu hizmetler arasındaki fark vatandaşa anlatılacak, bölgede yaşanan değişime dikkat çekilecek.

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LANSMAN ÖNCESİ MANİFESTO

AK Parti, kampanya lansmanını 19 Şubat 2019’da yapmayı planlıyor. Lansman öncesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, AK Parti’nin seçim manifestosu açıklanacak. Seçim manifestosunda AK Parti’nin şehircilik anlayışına yönelik yeni bakış açısı anlatılacak.