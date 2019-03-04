31 Mart’ta milli şamarı yiyecekler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı Türkiye’dir, Türk milletinin ta kendisidir. Bahçeli, “Ahlat’ta Cumhur İttifakı olan AK Parti’ye, Söğüt’ü de Cumhur İttifakı’nın ikinci özelliğini taşıyan MHP’ye vererek önümüzdeki günlerde Ertuğrul Gazi’yi ziyaret edip ya Allah ya Bismillah diyeceğiz” dedi” dedi.

MHP Ankara İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına katılan MHP Lideri Bahçeli, MHP'nin hem olduğu gibi görünmeyi hem de göründüğü gibi olmayı esas kabul ettiğini belirterek, “Çizgimiz bellidir, siyasi ahlak ve ilkelerimiz berraktır” diye konuştu. Bahçeli, “Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır. Ankara dün zulmete boyun eğmedi, yine eğmeyecektir. Ankara demek Türkiye demektir. Ankara demek cumhuriyet demektir. Ankara demek Milli Mücadele’nin adı ve anısı demektir. Cumhur, hem Ankara’ya hem de cumhuriyete sahip çıkacaktır” şeklinde konuştu.

ANKARA TAM BAĞIMSIZLIKTIR

Bir asır önce Dikmen sırtlarında Gazi Mustafa Kemal ve Milli Mücadele kahramanlarını coşkuyla karşılayan seymenlerin ve seymenlik ruhunun tarihi tekerrür ettirip Cumhur İttifakı’nı büyük bir muhabbetle kucaklayacağını kaydeden Bahçeli, “Ankaralı, zelil hesapları elinin tersiyle itecektir. Zillet planlarını tarihin çöplüğüne atacaktır. Ankara tam bağımsızlıktır, HDP’yle ittifak kurup PKK’nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart’ta milli şamarı yiyeceklerdir. Ankara Atatürk’tür, Sakarya’dır, Dumlupınar’dır, şehitliktir, zalimlerin korkulu rüyasıdır, zillete bulanmış, Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP’nin eline geçemeyecektir.” şeklinde konuştu.

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KANDİL’DEN İLAVE DESTEK GELİYOR

Bahçeli, “25 ilçemizin tamamında Cumhur İttifakı’nın sesi duyulmalı, başarısı görülmelidir. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Özhaseki tecrübe, tevazu ve işinin ehli olarak mutlaka başarıya ulaşacaktır. Ankara ehline inşallah teslim edilecektir. Bekayı hafife alanlar, ‘Kürdistan’da kazanıp batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diyen mazbatalı teröristlere ne zaman itiraz edeceklerdir? HDP, Ankara’da niye aday göstermedi? HDP, Ankara’da kimin yanında? Bu demektir ki, PKK Ankara’nın düşürülmesini hedefliyor. Zillete Kandil’den ilave destek geliyor. Ankaralı kardeşlerim yutar mı? Ankara’da CHP-İP-SP-HDP-PKK yan yanadır. Türk milleti beka sorununa dönüşmüş zilleti her yönüyle ve ibretle izlemektedir. CHP, PKK’nın gölgesine sığınmıştır, HDP’ye el avuç açmıştır. Bunların ittifakı zillet, düştükleri durum rezalettir” dedi.

CHP 9 Mart özlemi içinde

Bahçeli şunları söyledi: “Amerika’nın sermayesi, Türkiye’deki iş birlikçileri, basınımızın çok güzide temsilcileri 31 Mart 2019 akşamında acaba beklenen olmazsa MHP ne olur diye bir derde düşmüşler. Allah onları bu dertten kurtarsın. 31 Mart akşamında sonuç ne olursa olsun 2023 yılını Cumhur İttifakıyla kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz. Sonuç da Cumhur İttifakı’nın olacaktır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “10 Mart’ta herkes İstanbul’u CHP’nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek” açıklamalarını değerlendiren Bahçeli, “Mart ayı CHP’nin sevdasıdır. Hâlâ 9 Mart özlemiyle yaşayanlar, 9 Mart’ta ne olacağını tam kestiremiyor 10 Mart’ta bir şeyler olur mu hevesine kapılıyor. 9 Mart’ı CHP artık özlemesin. Yavuz isimli bir kod adıyla kendilerine kahraman aramasın. Yön hareketiyle Türkiye’yi bir karanlığa sürüklemesin. CHP’nin Grup Başkanvekili 31 Mart’tan evvel ne olacağını biliyor, bu konuyu millete anlatsın. Eğer 31 Mart 9 Mart’ın özlemiyse bu hayalden kurtulsunlar. Çünkü bir daha 12 Mart olduğunda bir daha yaşayamayacaklardır” ifadelerini kullandı.