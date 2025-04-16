32 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında 15 farklı hırsızlık, dolandırıcılık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçlarından 32 yıl 15 gün hapis ve 31 bin 660 lira adli para cezası bulunan F.D. (36) yakalandı.