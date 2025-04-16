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32 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

32 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

00:1016/04/2025, Çarşamba
AA
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Beş farklı suçtan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Beş farklı suçtan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de birçok suçtan hakkında 32 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de, hakkında 32 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis ve 31 bin 660 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında 15 farklı hırsızlık, dolandırıcılık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçlarından 32 yıl 15 gün hapis ve 31 bin 660 lira adli para cezası bulunan F.D. (36) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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