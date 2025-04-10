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Gebze'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Gebze'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

08:3310/04/2025, Perşembe
DHA
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik motoru ve jeneratör üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 563. Sokak'ta bulunan elektrik motoru ve jeneratör üretimi yapılan bir fabrikada saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.




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