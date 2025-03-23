Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
3. Sayfa
Apartmanın ortak kullanımı yüzünden kavga çıktı: Bir ölü 3 yaralı

Apartmanın ortak kullanımı yüzünden kavga çıktı: Bir ölü 3 yaralı

16:1223/03/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Sopaların ve tabancanın konuştuğu kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Sopaların ve tabancanın konuştuğu kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'de kavgalı olan komşular arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürülürken, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

Kocaeli Gebze'de apartmanın ortak kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan 2 komşu aile dün akşam saatlerinde tartıştı. Aynı konuyla ilgili bugün de karşı karşıya gelen aileler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavga sırasında sopalarla darp edilen 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, Yusuf Bayrak (38) ise silahla vuruldu.


AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tabancayla vurulan Yusuf Bayrak, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, darp sonucu yaralanan 2 kişi Gebze’de özel bir hastaneye, diğeri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yusuf Bayrak, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



#kocaeli
#gebze
#kavga
#cinayet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sinem Dedetaş kimdir?