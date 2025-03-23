Apartmanın ortak kullanımı yüzünden kavga çıktı: Bir ölü 3 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tabancayla vurulan Yusuf Bayrak, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, darp sonucu yaralanan 2 kişi Gebze’de özel bir hastaneye, diğeri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yusuf Bayrak, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.