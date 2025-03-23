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Otobüsün direksiyonu kilitlenince reflüje çıktı: EDS'ye çarparak durdu

Otobüsün direksiyonu kilitlenince reflüje çıktı: EDS'ye çarparak durdu

13:1623/03/2025, Pazar
DHA
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Otobüs şoförünün yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.
Otobüs şoförünün yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.

Antalya'da, yolcu otobüsü, direksiyonu kilitlenince refüje çıkarak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Kazada, araçta sıkışan şoför Aydın Doğan yaralandı.

Alanya'dan aldığı yolcularla İstanbul'a gitmek üzere olan Aydın Doğan idaresindeki 07 BSU 717 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, direksiyonu kilitlenince refüje çıktı. Yaklaşık 50 metre refüjde sürüklenen ve demir bariyerlerle ağaçları kökünden söken otobüs, EDS direğine çarptı. Otobüs şoförü Doğan, sürücü koltuğunda sıkışırken, araçtaki 3 yolcu ile yedek şoför Tekin Yılmaz kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Aydın Doğan'ı bulunduğu yerden çıkarttı. Doğan ambulansla hastaneye kaldırıldı.


'OTOBÜSÜN NASIL KAYDIĞINI BİLMİYORUM'


Yolculardan Yusuf Çevik, "Ben şok oldum. Otobüs sola doğru kaydı. Nasıl kaydığını bilmiyorum ama sola doğru manevra yapmaya başladı. Demirleri ve ağaçları söke söke durduk. Otobüste 3 yolcu vardık. Ben Alanya'dan bindim ve Bursa'ya gidiyordum" dedi. Otobüsün yedek şoförü Tekin Yılmaz, "Seyir halindeydik, otobüs sola doğru gitmeye başladı. Hemen direksiyonu tuttum ama kilitli gibi hali vardı. Müdahale edemedim, refüje çıkınca da kaza meydana geldi" diye konuştu. Kaza sonrası trafik polisleri yolun tek şeridini kapatırken, otobüs ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.



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