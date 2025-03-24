Gebze'de bir kişinin öldüğü komşu kavgasında üç zanlı tutuklandı

Olay, 22 Mart 2025 günü Gebze ilçesine bağlı Barış Mahallesi 1819/1 Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Apartmanın ortak kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan 2 komşu aile arasında tartışma çıktı. Aileler arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga sırasında darbedilen 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, Yusuf Bayrak (38) ise tabancayla vuruldu. Tabancayla vurulan Yusuf Bayrak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, darp sonucu yaralanan 2 kişi Gebze'de özel bir hastaneye, diğeri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Bayrak, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.