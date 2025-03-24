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Gebze'de bir kişinin öldüğü komşu kavgasında üç zanlı tutuklandı

Gebze'de bir kişinin öldüğü komşu kavgasında üç zanlı tutuklandı

22:3224/03/2025, Pazartesi
DHA
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Gebze'de bir kişinin öldüğü üç kişinin de yaralandığı komşu kavgasında üç tutuklama
Gebze'de bir kişinin öldüğü üç kişinin de yaralandığı komşu kavgasında üç tutuklama

Gebze'de bir kişinin vurularak öldüğü, 3 kişinin de darbedilerek yaralandığı komşular arasındaki taşlı, sopalı ve silahlı kavganın cinayet şüphelisi K.E. ile olaya karışan İ.C.E. ve S.E. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 22 Mart 2025 günü Gebze ilçesine bağlı Barış Mahallesi 1819/1 Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Apartmanın ortak kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan 2 komşu aile arasında tartışma çıktı. Aileler arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga sırasında darbedilen 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, Yusuf Bayrak (38) ise tabancayla vuruldu. Tabancayla vurulan Yusuf Bayrak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, darp sonucu yaralanan 2 kişi Gebze'de özel bir hastaneye, diğeri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Bayrak, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, darbedilen yaralılar arasında bulunan K.E. ile İ.C.E., S.E., Ö.B., A.B., H.B. ve B.B.'yi aynı gün gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheliden K.E., İ.C.E. ve S.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Ö.B., A.B., H.B. adli kontrol şartıyla, B.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.




#Gebze
#Kavga
#Komşu kavgası
#Yusuf Bayrak

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