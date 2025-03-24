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İslam düşmanı İlker Canikligil'den 'Müslümanları yok etme' tehdidi

İslam düşmanı İlker Canikligil'den 'Müslümanları yok etme' tehdidi

21:5224/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sosyal medya kullanıcıları, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Canikligil'in yayın yaptığı FluTv'ye ve sponsorlarına boykot çağrısında bulundu.
Sosyal medya kullanıcıları, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Canikligil'in yayın yaptığı FluTv'ye ve sponsorlarına boykot çağrısında bulundu.

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla din karşıtlığını alenen ortaya koyan İlker Canikligil, bir kez daha Müslümanları hedef aldı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve görevden uzaklaştırılmasını kendisine prim yaparak mütedeyyin kesime olan nefretini artıran Canikligil, Müslümanların peyderpey yok edilmesi gerektiğini savunarak tehdit savurdu. Canikligil, dün de AK Parti seçmenlerini hedef alarak annelerine küfretmişti.

İslam düşmanı yönetmen ve YouTuber
İlker Canikligil
, Müslümanları hedef almaya devam ediyor.
Dün CHP'nin gerçekleştirdiği
Cumhurbaşkanlığı adayı seçimleri
nde oy kullanan Canikligil, seçime dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş ve AK Partililerin annesine küfretmişti.

Alçakça sözlerle toplumu ve halkın iradesini hedef alan Canikligil'e tepki yağarken yaptığı yeni paylaşımla haddini bir kez daha aştı.

İlker Canikligil, İslam'ın yok edilmesini savundu

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve görevden uzaklaştırılmasıyla yaşananlar üzerinden toplumun sinir uçlarıyla oynayan paylaşımda bulunan Canikligil bu kez de
Müslümanları
hedef alarak kin kustu.
Siyasal İslam'ın yok sayılması ve peyderpey yok edilmesi gerektiği yönünde akla ziyan hezeyanı savunan Canikligil, "
Siyasal olmasına gerek de yok hani
" yorumuna da destekleyici bir cevap vererek İslam'ın yok edilmesi gibi alçakça fikre de arka çıktı.
Canikligil'e sosyal medyada tepki yağarken kullanıcılar ise
YouTube
'da videolarını yayınladığı
FluTv
'ye karşı boykot yapılması çağrısında bulundu.

Sponsorların FluTv'ye yönelik desteğini kesmesi çağrısı yapan kullanıcılar, Canikligil'in halkın kutuplaştırılması için uğraştığını da ifade etti.

FluTv'nin sponsorları kim?

Öte yandan Canikligil'in boy gösterdiği ve halkın harekete geçmeleri yönünde çağrıda bulunduğu FluTv sponsorlarından bazıları şöyle:

Akbank, Axess, Apple, Asus, Borusan Holding, Burger King, Bauhaus, BtcTurk, Canon, Carlsberg, Durex, Efes Pilsen, Fujifilm, Getir, Godox, Henkel, Hepsiburada.com, İKSV, Johnson & Johnson, Komili, Kaft, Meta, Mey İçki, Lego Group, Michelin, Midas, Mubi, MSI, Opel, Okstostore, Philips, Reckitt, Ruffles, Trexo, Samsung, TurkNet, Vodafone, Yemek Sepeti ve Xiaomi Inc.



#İlker Canikligil
#FluTv
#İslam
#Müslümanlar
#Tehdit

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