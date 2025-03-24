İslam düşmanı İlker Canikligil'den 'Müslümanları yok etme' tehdidi

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla din karşıtlığını alenen ortaya koyan İlker Canikligil, bir kez daha Müslümanları hedef aldı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve görevden uzaklaştırılmasını kendisine prim yaparak mütedeyyin kesime olan nefretini artıran Canikligil, Müslümanların peyderpey yok edilmesi gerektiğini savunarak tehdit savurdu. Canikligil, dün de AK Parti seçmenlerini hedef alarak annelerine küfretmişti.
Alçakça sözlerle toplumu ve halkın iradesini hedef alan Canikligil'e tepki yağarken yaptığı yeni paylaşımla haddini bir kez daha aştı.
İlker Canikligil, İslam'ın yok edilmesini savundu
Sponsorların FluTv'ye yönelik desteğini kesmesi çağrısı yapan kullanıcılar, Canikligil'in halkın kutuplaştırılması için uğraştığını da ifade etti.
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