Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yönetmen İlker Canikligil AK Partililerin annesine küfür etti

Yönetmen İlker Canikligil AK Partililerin annesine küfür etti

01:0724/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İlker Canikligil
İlker Canikligil

CHP'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Adayı seçimlerinde oy kullanan İlker Canikligil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine kime oy verdiğini soran AK Partililere küfür etti.

CHP'nin gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Adayı seçimlerinde oy kullanan yönetmen ve YouTuber İlker Canikligil, seçime dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tepki topladı. Kendisinin hangi adaya oy verdiğini merak eden bazı AK Parti seçmenlerinin yönelttiği sorulara Canikligil, sosyal medya hesabından küfürlü bir cevap verdi.


#İlker Canikligil
#CHP
#seçim
#küfür
#AK Parti

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025/1 ALES ne zaman?