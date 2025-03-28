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Servis minibüsü tırla çarpıştı: 8 kişi yaralı olarak kurtuldu

Servis minibüsü tırla çarpıştı: 8 kişi yaralı olarak kurtuldu

09:1328/03/2025, Cuma
AA
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı.

Kocaeli Gebze'de D-100 kara yolu yan yol İstanbul istikameti Tavşanlı Mahallesi'nde Aydın İ. idaresindeki tır, Veyis T'nin kullandığı servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada servis sürücüsü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle güzergahta kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



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