Uludağ'da otel yangını: İki kişi hayatını kaybetti

Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle 2 Ocak'ta konaklama izni iptal edilen Kervansaray Otel’de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde 12 personel bulunuyordu. Ekiplerin müdahalesiyle otelden çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı. Yahya ve Berkin Usta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fikriye Usta ise Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yahya Usta - Berkin Usta





3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yangınla ilgili bilirkişi oluşturulması talimatı verilerek olay yerine Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi. Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedenini araştıracağı bildirildi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi de saat 05.29'da yapılan ihbar üzerine 3 dakika içerisinde müdahale edildiğini bildirdi.

Fikriye Usta





CAMDAN KAÇTIM

Yangında içeriden çıkmayı başaran telesiyej görevlisi Hüseyim İlhan, o anları anlattı. İlhan, “Akşam 9’da yattım, sabah 5’te uyandım. İçeride duman vardı. Duman bodrum kata kadar indi. Kendimi dışarı zor attım. Diğer arkadaşlara ulaşamadım. Otelin güney kısmında 1. katta yatıyordum. Çok fazla duman vardı. Kapının altından duman girmesin diye kapattım candan çıktım” diye konuştu.





OTEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel müdürü Tekin Demir’i gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı’na getirilen Demir ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Tekin Demir





SEZON BOYUNCA AÇIKMIŞ

Yangında hayatını kaybeden Berkin ve Yahya Usta’nın otelde müşteri olmadığı kayak için telesiyejin işletmecisi oldukları öğrenildi. Kayak ve skorboard dersi veren ailenin bir süredir tesiste çalıştığı kaydedildi. Otelin 17 Mart’a kadar hizmet verdi iddia edildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, “Otel sezon boyu büyük bir risk altında müşterilerini ağırladı. Uludağ’da bulunan oteller tadilat yaptı. Kervansaray oteli yetersizliklerine rağmen hizmet verdi. Bu yangının sezon içinde çıkması halinde Kartalkaya’daki facianın aynısının yaşanabilirdi” dedi.



