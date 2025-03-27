Okullarda yangın tedbirleri tam: Kantin, yemekhane ve kazan dairelerine dedektör konuldu

Vekillerden gelen soru önergelerini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda alınan yangın tedbirlerini aktardı. Tekin, kantin, yemekhane ve kazan dairelerinde gaz algılama detektörünün bulundurulduğunu bildirdi. Okullarda herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanasının, elektrik akımını kesecek ana devre kesicisinin, ana elektrik panosu ile kazan dairesi dışında ve kolayca ulaşılacak bir yerde konumlandırıldığını da söyledi.





ÇATILARI TEMİZ TUTULUYOR





Tekin, okullardaki yangın sistemlerinin periyodik kontrol ve bakımı ile yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolum işlemlerinin yönetmelik çerçevesinde yapıldığını kaydetti. Okul çatılarının temiz tutulması, çatılara kontrolsüz bir şekilde elektrik tesisatının çekilmemesinin sağlandığını belirtti. Yıldırımdan korunmak için monte edilen paratonerlerin periyodik kontrollerinin ve bakımlarının yapıldığını söyledi. Yangın algılama ve uyarı sisteminin işler halde bulundurulduğunu da kaydeden

Tekin, yangın dolaplarının TSE standartlarına uygun bir şekilde bulundurulduğu, dolapların içine gereksiz malzemelerinin konulmaması sağlandığını söyledi.





YANGIN UZMANI YETİŞTİRİLİYOR





Tekin, MEB'in okullarda önleyici güvenlik tedbirlerini almak ve etkin hizmet sunumunu sağlamak amacıyla, hizmet içi eğitim uzmanları, iş güvenliği uzmanları ve sivil savunma uzmanlarının yetkinliklerini arttırmaya çalıştığını da ifade etti. Bu amaçla, okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması için eğitici, uzman ve tetkik görevlileri yetiştirilmesi için yangın eğitici eğitimi kursu, afetlerde arama, kurtarma ve tahliye eğitici eğitimi kursu, yangın uzmanı eğitimi kursu, ilk yardımcı eğitimi ve okulum temiz tetkik görevlisi eğitimleri düzenlendiği görevlendirildiğini aktardı.















