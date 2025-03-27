Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Okullarda yangın tedbirleri tam: Kantin, yemekhane ve kazan dairelerine dedektör konuldu

Okullarda yangın tedbirleri tam: Kantin, yemekhane ve kazan dairelerine dedektör konuldu

10:0427/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tekin, yangın dolaplarının TSE standartlarına uygun bir şekilde bulundurulduğunu söyledi.
Tekin, yangın dolaplarının TSE standartlarına uygun bir şekilde bulundurulduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu Kartalkaya otel yangını sonrasında okullarda alınan yangın önlemleri konusunda Meclis'i bilgilendirdi. Bugüne kadar 54 bin 213 okul ve kurumun denetlendiğini söyleyen Tekin, kantin, yemekhane ve kazan dairelerinde gaz algılama dedektörünün bulundurulduğunu bildirdi.

Vekillerden gelen soru önergelerini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda alınan yangın tedbirlerini aktardı. Tekin, kantin, yemekhane ve kazan dairelerinde gaz algılama detektörünün bulundurulduğunu bildirdi. Okullarda herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanasının, elektrik akımını kesecek ana devre kesicisinin, ana elektrik panosu ile kazan dairesi dışında ve kolayca ulaşılacak bir yerde konumlandırıldığını da söyledi.


ÇATILARI TEMİZ TUTULUYOR


Tekin, okullardaki yangın sistemlerinin periyodik kontrol ve bakımı ile yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolum işlemlerinin yönetmelik çerçevesinde yapıldığını kaydetti. Okul çatılarının temiz tutulması, çatılara kontrolsüz bir şekilde elektrik tesisatının çekilmemesinin sağlandığını belirtti. Yıldırımdan korunmak için monte edilen paratonerlerin periyodik kontrollerinin ve bakımlarının yapıldığını söyledi. Yangın algılama ve uyarı sisteminin işler halde bulundurulduğunu da kaydeden

Tekin, yangın dolaplarının TSE standartlarına uygun bir şekilde bulundurulduğu, dolapların içine gereksiz malzemelerinin konulmaması sağlandığını söyledi.


YANGIN UZMANI YETİŞTİRİLİYOR


Tekin, MEB'in okullarda önleyici güvenlik tedbirlerini almak ve etkin hizmet sunumunu sağlamak amacıyla, hizmet içi eğitim uzmanları, iş güvenliği uzmanları ve sivil savunma uzmanlarının yetkinliklerini arttırmaya çalıştığını da ifade etti. Bu amaçla, okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması için eğitici, uzman ve tetkik görevlileri yetiştirilmesi için yangın eğitici eğitimi kursu, afetlerde arama, kurtarma ve tahliye eğitici eğitimi kursu, yangın uzmanı eğitimi kursu, ilk yardımcı eğitimi ve okulum temiz tetkik görevlisi eğitimleri düzenlendiği görevlendirildiğini aktardı.





#yangın
#yusuf tekin
#meb

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bir ilki yaşayacak! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol kimdir?