İstanbul Arnavutköy'de okulda yangın: Öğrenciler tahliye dildi

Öğrenciler tedbir tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arnavutköy'deki Haraççı Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda yangın henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Arnavutköy'deki Haraççı Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda yangın henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Öğrenciler tedbir tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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