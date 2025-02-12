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Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ön rapor tamamlandı: Sorumluluk İl Özel İdaresi'nde

Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ön rapor tamamlandı: Sorumluluk İl Özel İdaresi'nde

15:2912/02/2025, Çarşamba
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Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 78 kişi can vermişti
Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 78 kişi can vermişti

78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında mülkiye müfettişleri ön raporunu tamamladı. Raporda, denetim eksiklerinin zamanında tespit edilmediği ve gerekli önlemlerin alınmadığı belirtilerek, Bolu İl Özel İdaresi'nin hukuki sorumluluğuna dikkat çekildi.

78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin ön rapor tamamlandı. Raporda dikkat çeken bulgular yer alırken, otelle ilgili detaylı inceleme de bu çalışma kapsamında gerçekleştirildi.


2011-2024 yılları arasında 5 kez denetlenmiş


Ön raporda tesisin denetleme yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi'nde bulunduğu belirtildi. Bu noktada özellikle tesiste daha önce farklı tarihlerde 3 kez ruhsat veren kurumun Bolu İl Özel İdaresi olduğu itfaiye raporu ve Kültür Turizm Bakanlığı raporunda ruhsat dosyasının parçası niteliği taşıdığı bir kez daha vurgulandı. Ruhsat tarihine özellikle bakıldığında Bolu İl Özel İdaresi'nin 2011 ve 2024 tarihleri arasında tesisi 5 kez denetim yaptığı özellikle bu raporda anlatıldı.


Denetimlerde itfaiyenin yeniden inceleme yaparak herhangi yangın güvenliği önleminin denetlenmediği, itfaiyenin yeniden inceleme yaparak rapor hazırlaması ve bu raporun denetim dosyasına konulması konusunda da adım atılmadığı bir kez ön inceleme raporunda vurgulandı.



Hukuki sorumluluk Bolu İl Özel İdaresi'nde


Raporda denetimin ilişkin eksiklerin de zamanında tespit edilmesi için gerekli kararların alınmadığı ve asgari özenin gösterilmediği gerekçesiyle özellikle Bolu İl Özel İdaresi tarafından da bu noktada da hukuki sorumlulukların olduğu bir kez daha belirtildi.


Rapora bakıldığı zaman özellikle o raporun içerisinde otelin denetlenmesi noktasında Bolu İl Özel İdaresi'nin konuya hakim olması gerekiyordu. Bolu İl Özel İdaresi otele 5 kere denetim yapmıştı. Bu noktada bazı eksiklikler vardı ve bu eksiklikleri de denetlemediği ve o denetlemeleri de yeniden yaptırmadığı bir kez daha bu ön raporda ortaya çıktı.




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