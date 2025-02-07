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Başakşehir'de fabrikada korkutan yangın

Başakşehir'de fabrikada korkutan yangın

10:227/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
AA
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İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.
İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.

Başakşehir'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına çok sayıda ittfaiye ekibi müdahale ediyor.

Başakşehir'de 2 katlı kauçuk atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.



#Başakşehir
#sanayi sitesi
#yangın

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