Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın

Yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "06.02.2025 Perşembe günü saat 12.50 sıralarında Fatih Eminönü Rüstempaşa mahallesi Kalçin sokakta bulunan 5 katlı binada yangın çıkmıştır. Yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup, ekiplerin duman tahliyesi çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre lokanta olarak kullanılan işyerinin mutfak bölümünde çıktığı düşünülen yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış nedeni, teknik incelemelerin ardından belirlenecektir." denildi.