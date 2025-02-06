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Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın

Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın

13:046/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
DHA
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fatih Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



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Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın
Gündem / İstanbul
06 Şubat, Perşembe

Fatih Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda çıkan yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın, saat 12.45 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta bulunan 5 katlı restoranın mutfak bölümünde çıktı. Eminönü, Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "06.02.2025 Perşembe günü saat 12.50 sıralarında Fatih Eminönü Rüstempaşa mahallesi Kalçin sokakta bulunan 5 katlı binada yangın çıkmıştır. Yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup, ekiplerin duman tahliyesi çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre lokanta olarak kullanılan işyerinin mutfak bölümünde çıktığı düşünülen yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış nedeni, teknik incelemelerin ardından belirlenecektir." denildi.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#İstanbul
#Fatih
#Mısır Çarşısı

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